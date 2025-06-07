Antalya'da düzenlenen "huzur" operasyonunda 10 zanlı yakalandı
Antalya'da gerçekleştirilen "huzur" operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.
Antalya'da gerçekleştirilen "huzur" operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri huzur ve güvenliğin devamının sağlanması amacıyla Muratpaşa ilçesinde 28 adrese eş zamanlı "Şafak-07 Huzur-3" operasyonu düzenledi.
Helikopter ve dron destekli operasyonda, 7 pompalı tüfek, 2 ruhsatsız tabanca, 100 fişek, 129 tüfek kartuşu ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı.
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