Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Alanya'da havuzda boğulma tehlikesi geçiren bebek hastaneye kaldırıldı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde havuzda boğulma tehlikesi geçiren 1 yaşındaki erkek bebek hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2025 - 16:19 Güncelleme: 10.06.2025 - 16:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Alanya'da havuzda boğulma tehlikesi geçiren bebek hastaneye kaldırıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Antalya'nın Alanya ilçesinde havuzda boğulma tehlikesi geçiren 1 yaşındaki erkek bebek hastaneye kaldırıldı.

        Konaklı Mahallesi'ndeki otelin havuzunda bebeğin çırpındığını görenler, bebeği sudan çıkardı.

        İhbar üzerine otele sağlık ekibi sevk edildi.

        Ailesiyle otele geldiği öğrenilen 1 yaşındaki G.D, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

        G.D'nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ferdi Zeyrek'e veda! Gözyaşlarıyla uğurlandı
        Ferdi Zeyrek'e veda! Gözyaşlarıyla uğurlandı
        Kamu işçisinin zam pazarlığı
        Kamu işçisinin zam pazarlığı
        Danıştay hakimi başından vurulmuş halde bulundu
        Danıştay hakimi başından vurulmuş halde bulundu
        10 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        10 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        Kurşun tavandan içeri düştü! Döner yerken vuruldu!
        Kurşun tavandan içeri düştü! Döner yerken vuruldu!
        Tahliyeler aşama aşama olacak
        Tahliyeler aşama aşama olacak
        2 dönüm arazi ve 22 Kızılçam kül oldu! Mangal keyfinden cezaevine!
        2 dönüm arazi ve 22 Kızılçam kül oldu! Mangal keyfinden cezaevine!
        İşte Montella'nın Meksika 11'i!
        İşte Montella'nın Meksika 11'i!
        F.Bahçe ve G.Saray'ın Sane yarışı!
        F.Bahçe ve G.Saray'ın Sane yarışı!
        En iyiler seçildi... Türk kahvaltısı birinci!
        En iyiler seçildi... Türk kahvaltısı birinci!
        Karaciğeri temizleyen 5 yiyecek!
        Karaciğeri temizleyen 5 yiyecek!
        Kaleci transferinde son durum!
        Kaleci transferinde son durum!
        150 kişi ölmüştü! Palmiye Sitesi'nin müteahhidinden şaşırtan istek!
        150 kişi ölmüştü! Palmiye Sitesi'nin müteahhidinden şaşırtan istek!
        İsmiyle dikkat çekiyor, halk değişmesini istemiyor
        İsmiyle dikkat çekiyor, halk değişmesini istemiyor
        Karnında ağrı hissetti! Baktığında kan gördü! Gerçek röntgende belli oldu!
        Karnında ağrı hissetti! Baktığında kan gördü! Gerçek röntgende belli oldu!
        Euroya geçmeye hazırlanan Bulgaristan'da halk ikiye bölündü
        Euroya geçmeye hazırlanan Bulgaristan'da halk ikiye bölündü
        Tüketiciler Birliği'nden altın uyarısı
        Tüketiciler Birliği'nden altın uyarısı
        Haftada üç gün, 12 dakika!
        Haftada üç gün, 12 dakika!
        "Ayrılmamız dert değil"
        "Ayrılmamız dert değil"
        Kafein bağımlılığından adım adım kurtulmanın yolları!
        Kafein bağımlılığından adım adım kurtulmanın yolları!

        Benzer Haberler

        Antalya'da yerleşim yerine inen kurt güvenlik kamerasında
        Antalya'da yerleşim yerine inen kurt güvenlik kamerasında
        Kepez'de Kurban Bayramı'nda 114 acil vaka ve 144 ihbar değerlendirildi
        Kepez'de Kurban Bayramı'nda 114 acil vaka ve 144 ihbar değerlendirildi
        Antalya'da kaçakçılık ve organize suçlarla mücadeleye yönelik operasyonlar...
        Antalya'da kaçakçılık ve organize suçlarla mücadeleye yönelik operasyonlar...
        Avrupa Büyükler Golf Şampiyonası, 12-14 Haziran'da Antalya'da yapılacak
        Avrupa Büyükler Golf Şampiyonası, 12-14 Haziran'da Antalya'da yapılacak
        Dünya Plaj Voleybolu Pro Tur 2025'in Alanya etabı yarın başlayacak
        Dünya Plaj Voleybolu Pro Tur 2025'in Alanya etabı yarın başlayacak
        Kaynak yaparken akıma kapıldı; 9 gün sonra öldü
        Kaynak yaparken akıma kapıldı; 9 gün sonra öldü