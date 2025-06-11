Dünya Plaj Voleybolu Pro Tur 2025 Alanya etabı

Milli sporcular, rakiplerine 21-14 ve 21-14'lük setlerle 2-0 mağlup oldu.

Alanya Belediyesi ve Türkiye Voleybol Federasyonunun (TVF) katkılarıyla Alanya Uluslararası Plaj Sporları Merkezi'nde düzenlenen turnuvanın ön eleme maçlarında erkeklerde Türkiye ile İtalya karşı karşıya geldi.

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