Antalya'da zincirleme kazada 4 kişi yaralandı
Antalya'nın Serik ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı.
Antalya'nın Serik ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı.
Antalya-Alanya D-400 kara yolu Gebiz Kavşağı'nda, sürücüleri öğrenilemeyen 2 otomobil, tır, tur otobüsü ve kamyonetin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 4 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Araçların kaldırılmasıyla yol trafiğe açıldı.
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