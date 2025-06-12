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        Antalya'da zincirleme kazada 4 kişi yaralandı

        Antalya'nın Serik ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2025 - 19:21 Güncelleme: 12.06.2025 - 19:21
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        Antalya'da zincirleme kazada 4 kişi yaralandı
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        Antalya'nın Serik ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı.

        Antalya-Alanya D-400 kara yolu Gebiz Kavşağı'nda, sürücüleri öğrenilemeyen 2 otomobil, tır, tur otobüsü ve kamyonetin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

        Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 4 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Araçların kaldırılmasıyla yol trafiğe açıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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