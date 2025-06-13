Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        GÜNCELLEME - Antalya'da fide üretim tesisinde yangın çıktı

        Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde fide üretim tesisinde çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 12:22 Güncelleme: 13.06.2025 - 12:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Antalya'da fide üretim tesisinde yangın çıktı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde fide üretim tesisinde çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Koru Mahallesi'ndeki tesiste henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazözler ile sağlık ekipleri sevk edildi.

        Bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle alevler, tesis yakınındaki bazı seralara da sıçradı. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında hasar oluştu.

        Gazipaşa Belediye Başkan Yardımcısı Necdet Ali Şirin, gazetecilere, yangının bir anda çıktığını ve kısa sürede yayıldığını söyledi.

        Yangının elektrik tesisatından kaynaklandığını düşündüklerini belirten Şirin, ekiplerin anında müdahale ettiği yangında maddi hasar oluştuğunu ve can kaybı yaşanmamasının da sevindirici olduğunu dile getirdi.​​​​​​​

        Tesiste ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail'den İran'a art arda saldırdılar!
        İsrail'den İran'a art arda saldırdılar!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in saldırısına tepki
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in saldırısına tepki
        Pezeşkiyan: İran'ın tepkisi pişman edecek
        Pezeşkiyan: İran'ın tepkisi pişman edecek
        Trump: İran'a anlaşma için şans üstüne şans verdim
        Trump: İran'a anlaşma için şans üstüne şans verdim
        Netanyahu'dan İsraillilere: Sığınaklara gerek kalmadı
        Netanyahu'dan İsraillilere: Sığınaklara gerek kalmadı
        Savunma bütçesi en yüksek ülkeler
        Savunma bütçesi en yüksek ülkeler
        966 milyar dolarlık çatışma
        966 milyar dolarlık çatışma
        İsrail'in İran'a saldırısında kritik isimler hayatını kaybetti
        İsrail'in İran'a saldırısında kritik isimler hayatını kaybetti
        İran şimdi ne yapacak?
        İran şimdi ne yapacak?
        İsrail'in İran'a saldırısına dünyadan tepkiler
        İsrail'in İran'a saldırısına dünyadan tepkiler
        Zeliha'nın hayatı için 4 yıl 2 ay hapis!
        Zeliha'nın hayatı için 4 yıl 2 ay hapis!
        Yabancı turist ziyareti nisanda rekor kırdı
        Yabancı turist ziyareti nisanda rekor kırdı
        Yeni hedef Sutalo!
        Yeni hedef Sutalo!
        Dünya 1 numarası aşk tatilinde
        Dünya 1 numarası aşk tatilinde
        F.Bahçe'den Kyle Walker harekatı!
        F.Bahçe'den Kyle Walker harekatı!
        Olayla ilgisi yokken kalbinden vuruldu!
        Olayla ilgisi yokken kalbinden vuruldu!
        Beşiktaş'tan santrfor hamlesi!
        Beşiktaş'tan santrfor hamlesi!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Marmaray'daki kavgada istenen ceza belli oldu
        Marmaray'daki kavgada istenen ceza belli oldu
        Ünlülerin Bodrum günlüğü
        Ünlülerin Bodrum günlüğü

        Benzer Haberler

        Antalya'da fide üretim tesisinde yangın (2) - Yeniden
        Antalya'da fide üretim tesisinde yangın (2) - Yeniden
        Antalya'da Meslek Liseleri Lansmanı düzenlendi
        Antalya'da Meslek Liseleri Lansmanı düzenlendi
        Antalya'da fide üretim tesisinde yangın
        Antalya'da fide üretim tesisinde yangın
        Antalya'da fide üretim tesisinde yangın çıktı
        Antalya'da fide üretim tesisinde yangın çıktı
        Antalya'da 5 yıldızlı otelde yangın; turistler tahliye edildi
        Antalya'da 5 yıldızlı otelde yangın; turistler tahliye edildi
        Antalya'nın su kaynağı Kırkgöz, nilüferlerle kaplandı
        Antalya'nın su kaynağı Kırkgöz, nilüferlerle kaplandı