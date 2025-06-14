Alanya'da tıra tutunarak giden bisikletlinin tehlikeli yolculuğu kamerada

Bu anlar da cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Bir eliyle tır kasasına tutunan genç, zaman zaman da pedal çevirerek yolculuğunu sürdürdü.

Türkler Mahallesi D-400 kara yolunda, seyir halindeki tırın kasasına bir eliyle tutunarak bisiklet süren genç, yaklaşık iki kilometre bu şekilde ilerledi.

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