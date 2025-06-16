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        Antalya'da "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi"nden yararlanan iki çiftin nikahı kıyıldı

        Antalya'da 2025 Aile Yılı kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen, "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi"nden yararlanan iki çiftin nikahı kıyıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2025 - 18:02 Güncelleme: 16.06.2025 - 18:02
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        Antalya'da "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi"nden yararlanan iki çiftin nikahı kıyıldı
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        Antalya'da 2025 Aile Yılı kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen, "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi"nden yararlanan iki çiftin nikahı kıyıldı.

        Kepez Belediyesi Nikah Salonu'ndaki törende, proje kapsamında iki yıl geri ödemesiz ve faizsiz evlilik kredisinden faydalanan Tuğba Muş ve İlyas Arda Tüz ile Seren Türk ve Hasan Dağ, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen şahitliğinde dünya evine girdi.

        İl Müdürü Sökmen, törenin ardından gazetecilere, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen Aile Yılı kapsamındaki uygulamada yeni evlenecek genç çiftlere 2 yıl ödemesiz, 48 ay vadeli 150 bin liralık evlilik kredisi verildiğini söyledi.

        Projeden faydalanmak isteyenlerin e-Devlet üzerinden başvuru yapabildiğini anlatan Sökmen, hak kazananların eğitimleri tamamlamasının ardından nikahlarının kıyıldığını ve belirlenen süre içerisinde kredinin verildiğini kaydetti.

        Antalya'da projeye 2 bin 787 başvuru yapıldığını belirten Sökmen, "Bunlardan kredi almaya hak kazanan 777 çiftimizden ikisinin nikahlarını kıydık. Bu gençlerimiz bugün itibarıyla evlendiler ve krediyi almaya hak kazandılar. Önümüzdeki ayın en geç 21'ine kadar da 150 bin lira hesaplarına geçmiş olacak." diye konuştu.

        Projenin yaş ve gelir şartı gibi çeşitli kriterleri olduğunu dile getiren Sökmen, çiftlere evlilik hayatlarında ihtiyaç duyabilecekleri hukuk, ticaret, aile içi iletişim, ekonomi, stres yönetimi ve bağımlılıkla mücadele gibi birçok konuda uzmanlarca eğitim verildiğini dile getirdi.

        Öte yandan çiftlerin, e-Devlet üzerinden Bakanlıkça uluslararası firmalarla yapılan anlaşmalar kapsamındaki indirimlerden faydalanma imkanı bulabildiğini anımsatan Sökmen, Aile Yılı dolayısıyla doğum ve çocuk yardımlarında da ciddi artışların yapıldığını vurguladı.

        Dünya evine giren Hasan Dağ ise başvuru ve eğitim sürecinin oldukça iyi geçtiğini söyledi.

        Projenin gençler için olumlu olduğunu ifade eden Dağ, "Yeni evlenen çiftler için bu süreç maliyetli, bu nedenle bizim için faydalı olacağını düşünüyoruz. Bizi biraz rahatlatacak, yardımcı olacak. Herkesin faydalanması gerektiğini düşünüyorum." diye konuştu.

        Törende, İl Müdürü Sökmen kentteki hayırsever bir iş insanı tarafından gönderilen televizyonları çiftlere hediye etti.

        Fotoğraf çekimiyle sona eren törenlere Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri ile çiftlerin aileleri ve yakınları da katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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