Antalya'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Antalya'nın Kemer ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Antalya'nın Kemer ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Değirmendere Mahallesi'nde Beydağları Milli Park sahasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter, 2 uçak, 5 arazöz, 2 su ikmal aracı ve çok sayıda orman işçisi sevk edildi.
Ekipler, yangını kontrol altına almaya çalışıyor.
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