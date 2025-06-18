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        Antalya'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

        Antalya'nın Kemer ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 11:03 Güncelleme: 18.06.2025 - 11:03
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        Antalya'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
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        Antalya'nın Kemer ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Değirmendere Mahallesi'nde Beydağları Milli Park sahasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter, 2 uçak, 5 arazöz, 2 su ikmal aracı ve çok sayıda orman işçisi sevk edildi.

        Ekipler, yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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