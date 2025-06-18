Antalya'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter, 2 uçak, 5 arazöz, 2 su ikmal aracı ve çok sayıda orman işçisi sevk edildi.

Değirmendere Mahallesi'nde Beydağları Milli Park sahasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Antalya'nın Kemer ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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