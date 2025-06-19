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        Antalya'da 15 kilo eroin ele geçirildi

        Antalya'nın Kepez ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 15 kilogram eroin ele geçirildi, gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 15:02 Güncelleme: 19.06.2025 - 15:02
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        Antalya'da 15 kilo eroin ele geçirildi
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        Antalya'nın Kepez ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 15 kilogram eroin ele geçirildi, gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucunun kaynağının kurutulması, ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışma yaptı.

        M.O'nun, ikametinde uyuşturucu bulundurduğunu ve bunu "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcıları aracılığıyla piyasaya süreceği bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.

        Şüphelinin adresinde yapılan aramada 15 kilo eroin, hassas terazi ve bir miktar para ele geçirildi.

        Gözaltına alınan M.O., emniyetti işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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