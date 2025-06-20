Antalya'da çocuklara uygulamalı trafik eğitimi verildi

Eğitimle, çocuklara trafik kurallarına uygun davranış geliştirme alışkanlığı kazandırılması, trafik kültürünün küçük yaşlardan itibaren oluşturulması ve bilinçli bireyler olarak yetişmelerinin hedeflendiği belirtildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, "Trafikte Eğitim Çocuklukta Başlar" sloganıyla İlçe Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği bahçesinde oluşturulan Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda Sütleğen İlkokulu öğrencileri trafik güvenliği konusunda bilgilendirildi.

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