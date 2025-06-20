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        Antalya'da çocuklara uygulamalı trafik eğitimi verildi

        Antalya'nın Kaş ilçesinde ilkokul öğrencilerine uygulamalı trafik eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 11:06 Güncelleme: 20.06.2025 - 11:06
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        Antalya'da çocuklara uygulamalı trafik eğitimi verildi
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        Antalya'nın Kaş ilçesinde ilkokul öğrencilerine uygulamalı trafik eğitimi verildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, "Trafikte Eğitim Çocuklukta Başlar" sloganıyla İlçe Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği bahçesinde oluşturulan Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda Sütleğen İlkokulu öğrencileri trafik güvenliği konusunda bilgilendirildi.

        Etkinlikte öğrenciler, 5 akülü araçla parkurda uygulamalı eğitim alarak teorik bilgilerini pekiştirme fırsatı buldu.

        Eğitimle, çocuklara trafik kurallarına uygun davranış geliştirme alışkanlığı kazandırılması, trafik kültürünün küçük yaşlardan itibaren oluşturulması ve bilinçli bireyler olarak yetişmelerinin hedeflendiği belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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