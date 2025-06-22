Serik İşitme Engelliler Derneği üyelerinden jandarma ekibine sürpriz etkinlik

Jandarma ekibi, burada kendileri için hazırlanan etkinlikle karşılaştı. Etkinlikte pasta kesildi.

Şahin Tepesi'ndeki piknik alanda bir araya gelen dernek üyeleri, ihbarda bulunarak jandarma personelini bölgeye davet etti.

Antalya'da Serik İşitme Engelliler Derneği üyeleri, Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla sürpriz bir etkinlik yaptı.

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