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        Antalya'da bir otelin trafosunda çıkan yangın söndürüldü

        Antalya'nın Kemer ilçesinde bir otelin trafosunda çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 11:21 Güncelleme: 24.06.2025 - 11:21
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        Antalya'da bir otelin trafosunda çıkan yangın söndürüldü
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        Antalya'nın Kemer ilçesinde bir otelin trafosunda çıkan yangın söndürüldü.

        Kuzdere Mahallesi'ndeki Kesme Boğazı mevkisinde bir otelin trafosunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine itfaiye ekiplerinin sevk edildiği yangına Kemer Belediyesi Park Bahçeleri Müdürlüğü ekipleri de destek verdi.

        Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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