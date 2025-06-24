Antalya'da kuyumculara sahte altın satan 2 zanlı tutuklandı

Düzenlenen operasyonda, iki farklı kuyumcuya dört kez yaklaşık 150 bin lira değerinde sahte altın sattıkları tespit edilen 4 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte faaliyet gösteren iş yerlerine sahte ziynet eşyalarının satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

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