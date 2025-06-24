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        Antalya'da kuyumculara sahte altın satan 2 zanlı tutuklandı

        Antalya'da kuyumculara sahte altın sattıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 16:43 Güncelleme: 24.06.2025 - 16:43
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        Antalya'da kuyumculara sahte altın satan 2 zanlı tutuklandı
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        Antalya'da kuyumculara sahte altın sattıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte faaliyet gösteren iş yerlerine sahte ziynet eşyalarının satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Düzenlenen operasyonda, iki farklı kuyumcuya dört kez yaklaşık 150 bin lira değerinde sahte altın sattıkları tespit edilen 4 şüpheli yakalandı.

        Zanlılardan elde edilen 3 sahte altına da el konuldu.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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