Antalya'da "trafikte tartıştığı sürücüye silah çektiği" belirtilen şüpheli yakalandı
Antalya'da trafikte tartıştığı kadın sürücüye silah çektiği belirtilen şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.
Antalya'da trafikte tartıştığı kadın sürücüye silah çektiği belirtilen şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarından "Antalya'da bir kişi, trafikte tartışma yaşadığı kadınlara silah çekti" paylaşımlarının ardından çalışma yapıldığı belirtildi.
Açıklamada, "Emniyet Müdürlüğümüz birimlerince yapılan çalışmalarda, bahse konu olayı gerçekleştiren G.T. yakalanarak gözaltına alınmıştır." ifadesine yer verildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.