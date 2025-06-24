Antalya'da "trafikte tartıştığı sürücüye silah çektiği" belirtilen şüpheli yakalandı

Valilikten yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarından "Antalya'da bir kişi, trafikte tartışma yaşadığı kadınlara silah çekti" paylaşımlarının ardından çalışma yapıldığı belirtildi.

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