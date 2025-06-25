Soğukkapı Plajı ziyaretçilerini tarihi yolculuğa çıkarıyor

MUSTAFA KURT - Antalya'nın Alanya ilçesinde, Alanya Kalesi önündeki tarihi Tersane ile Kızılkule arasında yer alan Soğukkapı Plajı, bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ev sahipliği yapmış küçük koy, ziyaretçilerine tarihle iç içe yüzme imkanı sunuyor.

Soğukkapı Plajı'na, Kızılkule'nin hemen altındaki tarihi kapıdan geçip merdivenlerle ulaşılıyor.

Tarihi surların önünde denize girme keyfi yaşatan plaj, atmosferi, berrak denizi ve huzur dolu manzarasıyla ziyaretçilerine unutulmaz bir tatil deneyimi sunuyor.

Alanya Kalesi'nde süren kazı çalışmaları kapsamında yapılan su altı incelemelerinde, Roma dönemine ait bir tersanenin izlerine de rastlandığı plaj, özellikle havanın açık ve sakin olduğu günlerde turkuaz ve mavinin iç içe geçtiği sularıyla ziyaretçilerini etkiliyor.

Alanya'nın merkezinde yer almasına rağmen kalabalıktan uzak olan plaj, hem kalede yaşayan vatandaşlar hem de şehre gelen turistler için huzurlu bir mola noktası oluyor.