Antalya'da sahte belge ile araç tescil ettiren 4 şüpheli yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, resmi belgede sahtecilik suçlarının aydınlatılmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

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