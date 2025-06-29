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        Alanya'da 8 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde hakkında dolandırıcılık suçundan 8 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2025 - 15:32 Güncelleme: 29.06.2025 - 15:32
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        Alanya'da 8 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde hakkında dolandırıcılık suçundan 8 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), hakkında arama kararı bulunan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda dolandırıcılık suçundan 8 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 2 ay önce İzmir'de cezaevinden firar eden L.G. (46) ikametinde yakalandı.

        Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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