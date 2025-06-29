Alanya'da 8 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
Antalya'nın Alanya ilçesinde hakkında dolandırıcılık suçundan 8 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde hakkında dolandırıcılık suçundan 8 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), hakkında arama kararı bulunan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda dolandırıcılık suçundan 8 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 2 ay önce İzmir'de cezaevinden firar eden L.G. (46) ikametinde yakalandı.
Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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