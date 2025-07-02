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        Antalya'da Karavan Park ziyaretçilerini ağırlıyor

        Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Konyaaltı'nda hizmete açılan Karavan Park, bu yaz da kamp severlerden ilgi görüyor.,

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 14:38 Güncelleme: 02.07.2025 - 14:44
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        Antalya'da Karavan Park ziyaretçilerini ağırlıyor
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        Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Konyaaltı'nda hizmete açılan Karavan Park, bu yaz da kamp severlerden ilgi görüyor.,

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Antalya Büyükşehir Belediyesinin, 2023'te Arapsuyu Mahallesi’nde hizmete açtığı Karavan Park, denize yakın konumu, elektrik, altyapı, tuvaletler, duş alanları gibi sosyal donatı alanlarıyla modern kamp hizmeti sunuyor.

        Tatilini geçirmek için ailesiyle birlikte Isparta’dan Antalya’ya gelen Mehmet Atakan, Karavan Park’ın Türkiye’de eşi benzeri olmadığını söyledi.

        Tesisin oldukça temiz olduğunu, çamaşırhane, mutfak ve lavaboların her gün titizlikle temizlendiğini dile getiren Atakan, "Yeşilliğin içinde denize çok yakın huzurlu bir kamp alanı. Çocuklarımız burada çok eğleniyor, bisiklete biniyor, top oynuyor. 24 saat güvenlik hizmeti var. Burası sanki Antalya’daki yazlık evimiz oldu." ifadelerini kullandı.

        Kocaeli'den ailesiyle gelen Adem Perçen de açıldığı günden beri her yaz bu tesiste tatil yaptıklarını bildirdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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