Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde orman yangını çıktı
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Lara semtindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekipler yangını kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan müdahaleyi sürdürüyor.
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