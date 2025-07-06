Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da işçilerin kaldığı konteyner yandı

        Antalya'nın Serik ilçesinde işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangını itfaiye söndürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2025 - 23:25 Güncelleme: 06.07.2025 - 23:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da işçilerin kaldığı konteyner yandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Antalya'nın Serik ilçesinde işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangını itfaiye söndürdü.

        Cumalı Mahallesi D400 kara yolunda plastik kasa deposunda çalışan işçilerin kaldığı konteynerde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında konteyner kullanılamaz hale geldi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Metan gazı zehirlenmesinde 5 şehit!
        Metan gazı zehirlenmesinde 5 şehit!
        Adana'da katliam gibi kaza! 5 kişi öldü
        Adana'da katliam gibi kaza! 5 kişi öldü
        Fenerbahçe transferi resmen açıkladı!
        Fenerbahçe transferi resmen açıkladı!
        BRICS zirvesinden ortak bildiri! "Gazze’de koşulsuz ateşkes sağlanmalı"
        BRICS zirvesinden ortak bildiri! "Gazze’de koşulsuz ateşkes sağlanmalı"
        Rodrigo Becao'ya 5 talip!
        Rodrigo Becao'ya 5 talip!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan-DEM Parti heyeti görüşmesi yarın
        Cumhurbaşkanı Erdoğan-DEM Parti heyeti görüşmesi yarın
        Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan Orhan Okulu!
        Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan Orhan Okulu!
        Belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmasında son durum
        Belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmasında son durum
        Annesini yaralayan kardeşini öldürdü!
        Annesini yaralayan kardeşini öldürdü!
        Kavurucu sıcaklar geliyor! 40 derecenin üzerine çıkacak!
        Kavurucu sıcaklar geliyor! 40 derecenin üzerine çıkacak!
        Antalya'da aslan paniği! 1 kişiyi ağır yaraladı!
        Antalya'da aslan paniği! 1 kişiyi ağır yaraladı!
        Kalça kemiği ameliyatından 4 saat sonra hayatını kaybetti
        Kalça kemiği ameliyatından 4 saat sonra hayatını kaybetti
        Galatasaray'a Osimhen müjdesi: Kararını verdi
        Galatasaray'a Osimhen müjdesi: Kararını verdi
        Texas'ta sel felaketi: Can kaybı artıyor!
        Texas'ta sel felaketi: Can kaybı artıyor!
        Kusma ve ishalle ilerliyor! Çocuklarda mide-bağırsak enfeksiyonlarına dikkat!
        Kusma ve ishalle ilerliyor! Çocuklarda mide-bağırsak enfeksiyonlarına dikkat!
        İmdat çağrısı işe yaramadı
        İmdat çağrısı işe yaramadı
        Seine Nehri'nde 102 yıl sonra yüzme dönemi
        Seine Nehri'nde 102 yıl sonra yüzme dönemi
        Gençlerin dilinden anlamayanlara 20 Z kuşağı jargonu
        Gençlerin dilinden anlamayanlara 20 Z kuşağı jargonu
        Zeytinyağı ile yıkanıyorlardı!
        Zeytinyağı ile yıkanıyorlardı!
        Google’da sezonunun gözdesi Türkiye
        Google’da sezonunun gözdesi Türkiye

        Benzer Haberler

        Plaj hentbolunda 17 Yaş Altı EHF Avrupa Şampiyonası sona erdi
        Plaj hentbolunda 17 Yaş Altı EHF Avrupa Şampiyonası sona erdi
        Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek'in savcılık ifadesi ortaya çıktı...
        Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek'in savcılık ifadesi ortaya çıktı...
        Antalya'da üç aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı
        Antalya'da üç aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı
        Manavgat'ta bir kişiyi yaralayan aslanın kaçtığı hayvan parkı mühürlendi
        Manavgat'ta bir kişiyi yaralayan aslanın kaçtığı hayvan parkı mühürlendi
        Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek'in savcılık ifadesi ortaya çıktı...
        Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek'in savcılık ifadesi ortaya çıktı...
        Konyaaltı Sahili'nde hafta sonu yoğunluğu
        Konyaaltı Sahili'nde hafta sonu yoğunluğu