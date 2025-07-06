Antalya'da işçilerin kaldığı konteyner yandı

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Cumalı Mahallesi D400 kara yolunda plastik kasa deposunda çalışan işçilerin kaldığı konteynerde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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