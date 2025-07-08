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        Plaj hentbolunda EHF Avrupa Şampiyonası, Antalya'da sürüyor

        EHF Avrupa Plaj Hentbolu Şampiyonası, Antalya'nın Alanya ilçesinde grup maçlarıyla devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 21:12 Güncelleme: 08.07.2025 - 21:12
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        Plaj hentbolunda EHF Avrupa Şampiyonası, Antalya'da sürüyor
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        EHF Avrupa Plaj Hentbolu Şampiyonası, Antalya'nın Alanya ilçesinde grup maçlarıyla devam ediyor.

        Alanya Uluslararası Plaj Sporları Merkezi'nde düzenlenen organizasyona, 16 ülkeden 32 takım katılıyor.

        A Milli Erkek Plaj Hentbolu Takımı, B Grubu ikinci maçında Almanya ile karşılaştı. Ay-yıldızlılar, 18-16 ve 20-16'lık setlerle 2-0 mağlup olarak gruptaki ikinci yenilgisini yaşadı.

        A Milli Kadın Plaj Hentbolu Takımı ise B Grubu ikinci maçında Portekiz ile mücadele etti. İlk seti 22-20 önde tamamlayan ancak ikinci seti 16-14 kaybeden ay-yıldızlılar, seri atışlardaki 6-4'lük sonuçla rakibine 2-1 yenildi.

        Erkek Milli Takımı, yarın grubundaki üçüncü maçında Çekya ile karşılaşacak. Kadın Milli Takımı ise grubundaki üçüncü maçında Fransa ile mücadele edecek.

        Gruplarında ilk 3 sırada yer alan 12 takım, 6'şarlı iki ana grupta mücadele edecek. Gruplarında son sırada yer alan 4 takım ise teselli grup maçlarına çıkacak.

        Şampiyonada çeyrek final maçları 11 Temmuz Cuma günü, yarı final mücadeleleri 12 Temmuz Cumartesi günü yapılacak. Organizasyon, 13 Temmuz Pazar günü oynanacak final maçlarıyla sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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