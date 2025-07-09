Manavgat Belediyesine yönelik operasyonda yakalanan 16 şüpheliye adli kontrol

Antalya'da Manavgat Belediyesine yönelik rüşvet, irtikap ve zimmet operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 16'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığınca otel tadilatı, inşaat ruhsatı ve iskan başvurularıyla ilgili rüşvet alındığı iddiası üzerine başlatılan soruşturma kapsamında dün 19 kişinin tutuklanmasının ardından, 16 şüpheli daha savcılık sorgularının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. 16 zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerden 2'si emniyetteki işlemlerin ardından, 4'ü ise savcılık sorgusunun ardından salıverildi.

- Olay

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığınca otel tadilatı, inşaat ruhsatı ve iskan başvurularıyla ilgili rüşvet alındığı iddiası üzerine başlatılan soruşturmanın ardından İl Emniyet Müdürlüğünün yürüttüğü çalışma kapsamında şüphelilere yönelik 4 aylık teknik ve fiziki takip gerçekleştirilmişti.

Çalışma kapsamında, Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'nın yeğeni aracılığıyla rüşvet istendiği, rüşvet alınmadan ruhsat verilmediği öne sürülmüş, ayrıca Manavgat Belediyesi, belediyeye bağlı iştirakler ve spor kulübü üzerinden kurulan paravan şirketler aracılığıyla hizmet veya mal alımı yapıldığı, sahte faturalarla haksız menfaat sağlandığı ve şüphelilerin bu yolla yaklaşık 800 milyon lirayı üzerlerine geçirdiği iddia edilmişti.