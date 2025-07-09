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        Manavgat Belediyesine yönelik operasyonda yakalanan 16 şüpheliye adli kontrol

        Antalya'da Manavgat Belediyesine yönelik rüşvet, irtikap ve zimmet operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 16'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 11:07 Güncelleme: 09.07.2025 - 11:07
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        Manavgat Belediyesine yönelik operasyonda yakalanan 16 şüpheliye adli kontrol
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        Antalya'da Manavgat Belediyesine yönelik rüşvet, irtikap ve zimmet operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 16'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığınca otel tadilatı, inşaat ruhsatı ve iskan başvurularıyla ilgili rüşvet alındığı iddiası üzerine başlatılan soruşturma kapsamında dün 19 kişinin tutuklanmasının ardından, 16 şüpheli daha savcılık sorgularının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. 16 zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Şüphelilerden 2'si emniyetteki işlemlerin ardından, 4'ü ise savcılık sorgusunun ardından salıverildi.

        - Olay

        Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığınca otel tadilatı, inşaat ruhsatı ve iskan başvurularıyla ilgili rüşvet alındığı iddiası üzerine başlatılan soruşturmanın ardından İl Emniyet Müdürlüğünün yürüttüğü çalışma kapsamında şüphelilere yönelik 4 aylık teknik ve fiziki takip gerçekleştirilmişti.

        Çalışma kapsamında, Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'nın yeğeni aracılığıyla rüşvet istendiği, rüşvet alınmadan ruhsat verilmediği öne sürülmüş, ayrıca Manavgat Belediyesi, belediyeye bağlı iştirakler ve spor kulübü üzerinden kurulan paravan şirketler aracılığıyla hizmet veya mal alımı yapıldığı, sahte faturalarla haksız menfaat sağlandığı ve şüphelilerin bu yolla yaklaşık 800 milyon lirayı üzerlerine geçirdiği iddia edilmişti.

        Belediyeye düzenlenen operasyonda, Belediye Başkanı Kara ile belediye başkan yardımcılarının da aralarında bulunduğu 34 kişi gözaltına alınmıştı.

        Zanlıların ifadeleri doğrultusunda 7 şüpheli daha gözaltına alınmıştı.

        Adliyeye sevk edilen zanlılardan aralarında Manavgat Belediye Başkanı Kara, Belediye Başkan Yardımcıları Mehmet Engin Tüter, Sıla Ceyhan Berkaya, Gülsüm Özer ile Belediye Meclis Üyeleri Mehmet Tosak, Osman Coşar, Mehmet Burak Çeker ve Manavgat Belediyesi Özel Kalem Müdürü Bulem Şahbaz'ın da olduğu 19 kişi tutuklanmıştı.

        Soruşturma kapsamında, Belediye Başkan Yardımcısı Tüter'in, C.C. isimli bir kişiden rüşvet aldığını gösterdiği iddia edilen görüntüler de ortaya çıkmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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