Serik'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
Serik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Serik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Belirlenen adreste yapılan aramada 19 kilo 820 gram esrar ile 54 kök kenevir ele geçirildi.
Evde bulunan şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheli, ifade işleminin ardından adliyeye sevk edildi.
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