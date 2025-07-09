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        Serik'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

        Serik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 16:19 Güncelleme: 09.07.2025 - 16:19
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        Serik'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
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        Serik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

        Belirlenen adreste yapılan aramada 19 kilo 820 gram esrar ile 54 kök kenevir ele geçirildi.

        Evde bulunan şüpheli gözaltına alındı.

        Şüpheli, ifade işleminin ardından adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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