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        Antalya Emniyet Müdürlüğü'nden yangın ve dolandırıcılığa karşı bilgilendirme çalışması

        Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, toplumda güvenlik bilincini artırmak ve suçla mücadelede vatandaş katılımını sağlamak amacıyla bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 13:29 Güncelleme: 11.07.2025 - 13:29
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        Antalya Emniyet Müdürlüğü'nden yangın ve dolandırıcılığa karşı bilgilendirme çalışması
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        Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, toplumda güvenlik bilincini artırmak ve suçla mücadelede vatandaş katılımını sağlamak amacıyla bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce yürütülen faaliyetlerde, çevre bilinci ve yangınların önlenmesine yönelik mesire alanlarında bilgilendirme yapıldı.

        Polis ekipleri, piknik alanlarında ateşin tamamen söndürülmesi, sönmemiş sigara izmariti ve kibritlerin yere atılmaması, orman içi veya bitişiğinde anız ve ot yakılmaması, eğlence amacıyla ormanda ateş yakılmaması, mangal küllerinin soğutulmadan dökülmemesi ve ormanlık alanlarda cam, pet şişe gibi yangına neden olabilecek atıkların bırakılmaması konusunda uyarılarda bulundu.

        Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de "Farkında Ol, Oltaya Gelme" Projesi kapsamında Çarşı Mahallesi'ndeki esnaf ve vatandaşlara yönelik bilgilendirme gerçekleştirdi.

        Sanal ortamda ve iletişim yoluyla gerçekleştirilen dolandırıcılık olaylarına karşı alınması gereken tedbirler anlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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