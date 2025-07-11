Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da 1 haftada 18 bin 789 sürücüye ceza uygulandı

        Antalya'da son bir haftada gerçekleştirilen denetimlerde kontrol edilen 71 bin 720 araç ve sürücünün 18 bin 789'una idari para cezası kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 13:38 Güncelleme: 11.07.2025 - 13:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da 1 haftada 18 bin 789 sürücüye ceza uygulandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Antalya'da son bir haftada gerçekleştirilen denetimlerde kontrol edilen 71 bin 720 araç ve sürücünün 18 bin 789'una idari para cezası kesildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve bağlı ekiplerce yürütülen çalışmalarda, yük ve yolcu taşımacılığı, hız ihlali, alkollü araç kullanımı, emniyet kemeri ve kask denetimlerine ağırlık verildi.

        Helikopter ve dron destekli denetimlerde, yük taşıyan araçlara yönelik 7 bin 895, yolcu taşımacılığı yapanlara yönelik 4 bin 142, alkol ve uyuşturucu madde etkisinde araç kullanımına ilişkin 9 bin 898, emniyet kemeri kullanımına yönelik 17 bin 379 ve motosiklet ile motorlu bisiklet kullanıcılarına yönelik 14 bin 907 denetim yapıldı.

        Bu kapsamda yasak yerlere park eden 3 bin 833, engellilere ayrılmış yerlere park eden 305, hız sınırını aşan 2 bin 569, alkollü araç kullanan 337, korsan taşımacılık yaptığı tespit edilen 16, abartı egzoz kullanan 122, kırmızı ışık ihlali yapan 1305, emniyet kemeri takmayan 1631, kask takmayan 3 bin 528, ehliyetsiz ya da belgesi geri alınmış şekilde araç kullanan 372 sürücüye işlem yapıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yeni dönem! Terör örgütü ilk silahları bıraktı
        Yeni dönem! Terör örgütü ilk silahları bıraktı
        Bahçeli: Fevkalade önemde günler yaşanmaktadır
        Bahçeli: Fevkalade önemde günler yaşanmaktadır
        Yiğit Bulut hayatını kaybetti
        Yiğit Bulut hayatını kaybetti
        Asensio'da flaş gelişme!
        Asensio'da flaş gelişme!
        LGS sonuçları açıklandı
        LGS sonuçları açıklandı
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Tesla marka araç elektrik direğine çarptı!
        Tesla marka araç elektrik direğine çarptı!
        Sude'yi hayattan koparan kaza!
        Sude'yi hayattan koparan kaza!
        Beyaz Saray Fed Başkanı Powell'ı hedef aldı
        Beyaz Saray Fed Başkanı Powell'ı hedef aldı
        F.Bahçe'ye İngiliz sol bek!
        F.Bahçe'ye İngiliz sol bek!
        Türkiye, gayrimenkul alım-satım masraflarında dünyanın neresinde?
        Türkiye, gayrimenkul alım-satım masraflarında dünyanın neresinde?
        Kaçak iskelesi yıkıldı
        Kaçak iskelesi yıkıldı
        Heyelan sokağı! 9 aydır endişeyle bekliyorlar!
        Heyelan sokağı! 9 aydır endişeyle bekliyorlar!
        Fenerbahçe, Trossard ile anlaştı iddiası!
        Fenerbahçe, Trossard ile anlaştı iddiası!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşçinin hafta tatilinde yeni dönem
        İşçinin hafta tatilinde yeni dönem
        Bu çizgi filmlerin üzücü hikayelerini biliyor musunuz?
        Bu çizgi filmlerin üzücü hikayelerini biliyor musunuz?
        Bu hastalıklar tatili zehir etmesin!
        Bu hastalıklar tatili zehir etmesin!
        Renault'un yeni SUV modeli 'Boreal' Bursa'da üretilecek
        Renault'un yeni SUV modeli 'Boreal' Bursa'da üretilecek
        Yapı Kredi kripto para platformu kuruyor
        Yapı Kredi kripto para platformu kuruyor

        Benzer Haberler

        Antalya'da otomobilin çarptığı baba ve oğlu öldü
        Antalya'da otomobilin çarptığı baba ve oğlu öldü
        Antalya Emniyet Müdürlüğü'nden yangın ve dolandırıcılığa karşı bilgilendirm...
        Antalya Emniyet Müdürlüğü'nden yangın ve dolandırıcılığa karşı bilgilendirm...
        Kırkpınar başpehlivanı Orhan Okulu, Antalya'da coşkuyla karşılandı
        Kırkpınar başpehlivanı Orhan Okulu, Antalya'da coşkuyla karşılandı
        AGC, Kırgız Cumhuriyeti Gazeteciler Birliği ile "kardeş kuruluş" protokolü...
        AGC, Kırgız Cumhuriyeti Gazeteciler Birliği ile "kardeş kuruluş" protokolü...
        Özgür Özel Antalya'da
        Özgür Özel Antalya'da
        Kumluca'da aşure dağıtıldı
        Kumluca'da aşure dağıtıldı