Antalya'da 1 haftada 18 bin 789 sürücüye ceza uygulandı

Antalya'da son bir haftada gerçekleştirilen denetimlerde kontrol edilen 71 bin 720 araç ve sürücünün 18 bin 789'una idari para cezası kesildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve bağlı ekiplerce yürütülen çalışmalarda, yük ve yolcu taşımacılığı, hız ihlali, alkollü araç kullanımı, emniyet kemeri ve kask denetimlerine ağırlık verildi.

Helikopter ve dron destekli denetimlerde, yük taşıyan araçlara yönelik 7 bin 895, yolcu taşımacılığı yapanlara yönelik 4 bin 142, alkol ve uyuşturucu madde etkisinde araç kullanımına ilişkin 9 bin 898, emniyet kemeri kullanımına yönelik 17 bin 379 ve motosiklet ile motorlu bisiklet kullanıcılarına yönelik 14 bin 907 denetim yapıldı.

Bu kapsamda yasak yerlere park eden 3 bin 833, engellilere ayrılmış yerlere park eden 305, hız sınırını aşan 2 bin 569, alkollü araç kullanan 337, korsan taşımacılık yaptığı tespit edilen 16, abartı egzoz kullanan 122, kırmızı ışık ihlali yapan 1305, emniyet kemeri takmayan 1631, kask takmayan 3 bin 528, ehliyetsiz ya da belgesi geri alınmış şekilde araç kullanan 372 sürücüye işlem yapıldı.