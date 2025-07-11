Serik Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri aşure ikramında bulundu

Okudan, yaptığı açıklamada, tüm şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyerek, orman teşkilatı olarak şehitlerin hatırasını yaşatmaya devam edeceklerini belirtti.

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