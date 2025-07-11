Antalya'da baba ve oğlunun öldüğü kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı

Kazada çocuk olay yerinde, baba ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Otomobildeki Ş.A'nın da yaralandığı kazada sürücü C.S. gözaltına alınmıştı.

İş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, süratli gelen otomobilin kontrolden çıkarak önce orta refüje, daha sonra savrularak kaldırımda yürüyen baba ve oğluna çarpması yer alıyor.

Atatürk Bulvarı Aktur Lunapark önünde dün otomobilin kaldırımda yürüyen Yunus Tekerci ve oğlu Adem Efe Tekerci'ye çarparak ölümlerine neden olduğu kaza anının güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

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