Alanyaspor, Baran Moğultay'ı kadrosuna kattı
Corendon Alanyaspor, Almanya'nın Borussia Dortmund II takımından, Ümit Milli Takımı oyuncusu Baran Moğultay'ı kiraladı.
Corendon Alanyaspor, Almanya'nın Borussia Dortmund II takımından, Ümit Milli Takımı oyuncusu Baran Moğultay'ı kiraladı.
Turuncu-yeşilli kulüpten yapılan açıklamada, 21 yaşındaki sol kanat oyuncusu Baran Moğultay'ın, satın alma opsiyonuyla Almanya'nın Borussia Dortmund II takımından kiralandığı belirtildi.
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