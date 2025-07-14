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        Alanyaspor, Baran Moğultay'ı kadrosuna kattı

        Corendon Alanyaspor, Almanya'nın Borussia Dortmund II takımından, Ümit Milli Takımı oyuncusu Baran Moğultay'ı kiraladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2025 - 15:00 Güncelleme: 14.07.2025 - 15:00
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        Alanyaspor, Baran Moğultay'ı kadrosuna kattı
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        Corendon Alanyaspor, Almanya'nın Borussia Dortmund II takımından, Ümit Milli Takımı oyuncusu Baran Moğultay'ı kiraladı.

        Turuncu-yeşilli kulüpten yapılan açıklamada, 21 yaşındaki sol kanat oyuncusu Baran Moğultay'ın, satın alma opsiyonuyla Almanya'nın Borussia Dortmund II takımından kiralandığı belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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