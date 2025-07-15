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        Konyaaltı'nda 9 öğrenci LGS'de tam puan aldı

        Konyaaltı ilçesinde 9 öğrenci, Türkiye genelinde gerçekleştirilen 2025 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında tüm soruları doğru yanıtlayarak Türkiye birincisi oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2025 - 12:43 Güncelleme: 15.07.2025 - 12:43
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        Konyaaltı'nda 9 öğrenci LGS'de tam puan aldı
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        Konyaaltı ilçesinde 9 öğrenci, Türkiye genelinde gerçekleştirilen 2025 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında tüm soruları doğru yanıtlayarak Türkiye birincisi oldu.

        İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sınava 2 bin 382 kişinin katıldığı Konyaaltı'nda, tüm soruları eksiksiz yanıtlayan 9 öğrenci 500 tam puan aldı.

        Öğrencilerden 85'i yüzde 1'lik, 50'si yüzde 2'lik, 45'i de yüzde 3'lük dilime girdi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Gürcan, sınavlarda başarılı olan öğrencilerin diğer öğrenciler için de başarıyı teşvik edeceklerini belirtti.

        Gelecek yıl tüm soruları doğru cevaplayan öğrenci sayısını 9'dan 14'e çıkarmayı ve her dersten netleri 2 puan artırmayı hedeflediklerini aktaran Gürcan, "Böylece Konyaaltı ilçemizi akademik başarının merkezi yapmak istiyoruz. Bu amacımıza ulaşmak için eylülden itibaren saha çalışmalarımıza tüm hızımızla yeniden başlayacağız." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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