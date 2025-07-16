Antalya'da yerleşik yaşayan Kanadalı evinde ölü bulundu
Antalya'nın Alanya ilçesinde yerleşik yaşayan 52 yaşındaki Kanada uyruklu kişi, evinde ölü bulundu.
Antalya'nın Alanya ilçesinde yerleşik yaşayan 52 yaşındaki Kanada uyruklu kişi, evinde ölü bulundu.
Saray Mahallesi'nde yaşayan Mazen Hazouri'den (52) haber alamayan arkadaşları, evine gittikleri Hazouri'nin kapıyı açmaması üzerine durumu polise bildirdi.
Eve çilingir yardımıyla giren polis ekibi, Hazouri'yi salonda hareketsiz halde buldu.
Sağlık ekibinin yaptığı incelemede hayatını kaybettiği belirlenen Hazouri'nin cenazesi Alanya Belediye Mezarlığı'nın morguna götürüldü.
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