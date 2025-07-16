Antalya Devlet Opera ve Balesi 15 Temmuz konseri düzenledi

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla "Zaferin Adı Türkiye" adlı konser düzenledi.

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, konser Antalya Nekropol Müzesi'nde gerçekleştirildi.

Demokrasiye, bağımsızlığa ve birlik ruhuna ithafen hazırlanan programda, Antalya DOB sanatçıları tarafından Türk müziğinin seçkin türküleri seslendirildi.

Konserde solist sanatçı olarak sahne alan soprano Serap Demirhan, mezzosoprano Songül Ekici, tenor Burak Pektaş, bariton Serhat Konukman ve bas Engin Suna'ya, piyanist Onur Altıparmak eşlik etti.

Klasik Türk müziği ve halk ezgilerinin çağdaş düzenlemelerle yeniden hayat bulduğu konserde, Ahmet Adnan Saygun'un düzenlemesiyle anlam yüklü "Bozlak" ve kahramanlık temalı "Köroğlu", Sayram Akdil'in düzenlemesiyle özgün bir yorum kazanan "Efem", Onur Altıparmak'ın modern dokunuşlarıyla yeniden şekillenen "Ah Bir Ataş Ver", "Sarı Gelin", "Ayrılık", "Çalın Davulları", "Bülbülüm Altın Kafeste", "Gaziantep Yolunda", "Sabahın Seherinde", "Mavilim" ve "Akşam Mahnısı" türküleri seslendirildi.