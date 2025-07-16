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        Antalya'da 21 düzensiz göçmen yakalandı

        Antalya'nın Kaş ilçesinde 21 düzensiz göçmen ile 1 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2025 - 18:30 Güncelleme: 16.07.2025 - 18:43
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        Antalya'da 21 düzensiz göçmen yakalandı
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        Antalya'nın Kaş ilçesinde 21 düzensiz göçmen ile 1 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı ekiplerince düzensiz göçü önlemeye yönelik yürütülen operasyon kapsamında, Çoban Koyu mevkisinde, karada bir grup düzensiz göçmen tespit edildi.

        Bölgeye 2 Sahil Güvenlik botu sevk edildi.

        Ekiplerin yaptığı çalışma ile Afganistan uyruklu 21 düzensiz göçmen yakalandı.

        Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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