Antalya'da 21 düzensiz göçmen yakalandı

Ekiplerin yaptığı çalışma ile Afganistan uyruklu 21 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı ekiplerince düzensiz göçü önlemeye yönelik yürütülen operasyon kapsamında, Çoban Koyu mevkisinde, karada bir grup düzensiz göçmen tespit edildi.

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