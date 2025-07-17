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        Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin aşure ikramları sürüyor

        Antalya Büyükşehir Belediyesi, muharrem ayı kapsamında gelenekselleşen aşure ikramlarına 19 ilçede devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2025 - 12:36 Güncelleme: 17.07.2025 - 12:36
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        Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin aşure ikramları sürüyor
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        Antalya Büyükşehir Belediyesi, muharrem ayı kapsamında gelenekselleşen aşure ikramlarına 19 ilçede devam ediyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı aşevlerinde hazırlanan aşureler, merkezde ve ilçelerdeki vatandaşlara ulaştırılıyor.

        Aşure ikramlarına vatandaşlar kadar yabancı ziyaretçiler de ilgi gösteriyor.

        Sosyal Yardımlar Şube Müdürü Funda Alpaslan Talay, aşevlerinde özenle hazırlanan aşurenin kent merkezi ve ilçelerde dağıtıldığını belirtti.

        Bir yandan binlerce vatandaşa sıcak yemek ulaştırırken, diğer yandan aşureyi çok sevenler için binlerce porsiyon aşure hazırladıklarını aktaran Talay, "Bu dayanışma ruhu, Antalya'nın en güzel yüzünü yansıtıyor." ifadesini kullandı.

        Muratpaşa ilçesi Haşim İşcan Mahalle Muhtarı Halil Ay da mahalle sakinlerinin aşure ikramlarına talep gösterdiğini bildirdi.

        Vatandaşlardan Mehmet Kıldıran ise aşure için büyükşehir belediyesi ekibine teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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