Antalyaspor'un isim sponsoru Hesap.com oldu

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor ile Hesap.com arasında isim sponsorluğu anlaşması imzalandı.

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirilen sponsorluk imza törenine katılan kulüp başkanı Rıza Perçin, anlaşmadan dolayı Hesap.com yetkililerine teşekkür etti.

Perçin, geçen yılki isim sponsorluğu sözleşmesinden yüzde 100 oranında bir artışla sponsorluk sözleşmesi imzaladıklarını ifade etti.

Antalyaspor'un transfer yasağı almasına neden olan 16 dosyayı kısa sürede çözüme kavuşturduklarını belirten Perçin, yönetim kurulundaki arkadaşları ve Antalyaspor başkanı gibi çalışan Antalya Valisi Hulusi Şahin'in kulübe önemli destek verdiğini kaydetti.

Bu yılı "Antalyaspor feda sezonu" gibi düşündüklerini aktaran Perçin, çalışmalarını bu yönde yapacaklarını vurguladı.

Perçin, Antalyaspor'u özlenen başarılara ulaştırmak için ellerinden geleni yapacaklarını anlattı.

Hesap.com Yönetim Kurulu Başkan Vekili Oray Durmazoğlu ise Antalyaspor ile iş birliği yaptıkları için mutlu olduğunu söyledi.