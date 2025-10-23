Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

        Antalya'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2025 - 18:34 Güncelleme: 23.10.2025 - 18:34
        Antalya'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
        Antalya'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

        Aksu ve Serik ilçelerinde yaklaşık 1 saat süren sağanak sonrası yollar göle döndü, bazı araçlar yolda mahsur kaldı, seralarda maddi hasar oluştu.

        Sürücüler ve vatandaşlar ekipler gelene kadar su giderlerini temizlemek için çaba harcadı.

        Yağışın ardından Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler bölgede su tahliye işlemi gerçekleştirdi.

        Giderlerin açılması ve su tahliye işlemi sonrası sular çekildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

