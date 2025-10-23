Antalya'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Sürücüler ve vatandaşlar ekipler gelene kadar su giderlerini temizlemek için çaba harcadı.

Aksu ve Serik ilçelerinde yaklaşık 1 saat süren sağanak sonrası yollar göle döndü, bazı araçlar yolda mahsur kaldı, seralarda maddi hasar oluştu.

