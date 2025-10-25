Habertürk
        Antalya Haberleri

        Antalya'da Ukrayna Kültür Parkı'na dostluk ve barış sembolü ağaç dikildi

        Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Maslahatgüzarı Jurgis Vilcinskas'ın katılımıyla Antalya'daki Ukrayna Kültür Parkı'na ağaç dikildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2025 - 15:52 Güncelleme: 25.10.2025 - 15:52
        Ukrayna'nın Antalya Konsolosluğu tarafından düzenlenen etkinlikte konuşan Vilcinskas, diktikleri ağacın dostluğu ve barışı simgelediğini söyledi.

        Türkiye'nin uzun yıllardır Ukrayna ile güçlü bir dayanışma içinde olduğunu vurgulayan Vilcinskas, "Antalya'ya geldiğimizde Ukraynalı diasporayla birlikte bu ağacı dikmek istedik. Ukraynalılara burada ev sahipliği yaptığınız için teşekkür ederiz. Buraya gelenlerin çoğu savaştan kaçan kadınlar ve çocuklardı." dedi.

        Vilcinskas, Türkiye'nin, Kırım'ın ilhakına karşı net bir tutum sergilediğini, Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini kararlılıkla desteklediğini, ayrıca Karadeniz tahıl ihracatına ilişkin önemli anlaşmaların müzakere edilmesine öncülük ettiğini vurguladı.

        Antalya ziyaretlerinde Ukrayna diasporasıyla bir araya geldiklerini aktaran Vilcinskas, şunları kaydetti:

        "Türk toplumunun misafirperverliğini nasıl hissettiklerini öğrenmek istedik. Eğitim alanında çalışan, yetim çocuklarla ilgilenen, sık sık Antalya ve Alanya’yı ziyaret eden birçok Ukraynalı sivil toplum kuruluşuyla görüştük. Bu ziyaret, Ukrayna diasporasının kente sosyal ve ekonomik açıdan uyum sağlamaları konusunda nasıl daha iyi destek olabileceğimizi anlamak açısından da çok önemliydi."

        Ukrayna'nın Antalya Konsolos Vekili Yulia Kuchma ise Ukrayna Kültür Parkı’nın Ukrayna’yı simgeleyen özel bir alan olduğunu söyledi.

        Ukrayna ile ilgili etkinlikleri bu parkta gerçekleştirdiklerini anlatan Kuchma, "Bugün Avrupa Birliği ile birlikte bir dostluk ve barış sembolü olarak ağaç diktik. Umuyoruz ki bu ağaç, savaşsız bir dünyada çocukların huzur içinde yaşayacağı bir geleceğin umudu olarak burada kalacak." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

