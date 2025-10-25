Antalya'da Ukrayna Kültür Parkı'na dostluk ve barış sembolü ağaç dikildi

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Maslahatgüzarı Jurgis Vilcinskas'ın katılımıyla Antalya'daki Ukrayna Kültür Parkı'na ağaç dikildi.

Ukrayna'nın Antalya Konsolosluğu tarafından düzenlenen etkinlikte konuşan Vilcinskas, diktikleri ağacın dostluğu ve barışı simgelediğini söyledi.

Türkiye'nin uzun yıllardır Ukrayna ile güçlü bir dayanışma içinde olduğunu vurgulayan Vilcinskas, "Antalya'ya geldiğimizde Ukraynalı diasporayla birlikte bu ağacı dikmek istedik. Ukraynalılara burada ev sahipliği yaptığınız için teşekkür ederiz. Buraya gelenlerin çoğu savaştan kaçan kadınlar ve çocuklardı." dedi.

Vilcinskas, Türkiye'nin, Kırım'ın ilhakına karşı net bir tutum sergilediğini, Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini kararlılıkla desteklediğini, ayrıca Karadeniz tahıl ihracatına ilişkin önemli anlaşmaların müzakere edilmesine öncülük ettiğini vurguladı.

Antalya ziyaretlerinde Ukrayna diasporasıyla bir araya geldiklerini aktaran Vilcinskas, şunları kaydetti: