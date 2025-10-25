Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin açılış töreni kırmızı halı geçişiyle başladı

        62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin açılış töreni, kırmızı halı geçişiyle başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2025 - 20:25 Güncelleme: 25.10.2025 - 20:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin açılış töreni kırmızı halı geçişiyle başladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin açılış töreni, kırmızı halı geçişiyle başladı.

        Sinema ve televizyon dünyasının ünlü isimleri, Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi önündeki kırmızı halıda yürüyerek gazetecilere poz verdi.

        Festivalin jüri başkanı Ömer Vargı, festivalin devam ediyor olmasının çok önemli ve güzel bir duygu olduğunu, böyle bir festivalde jüri başkanı olmaktan onur duyduğunu söyledi.

        Festivalde başarı ödülü alacak olan oyuncu Merve Dizdar, 2022'de altın portakalda ödül aldığını, tekrar bu festivalde bulunmanın güzel bir duygu olduğunu ifade etti.

        Antalya'nın sinema seyircisinin "inanılmaz" olduğunu belirten Dizdar, "Böyle bir seyirciye sahip olması çok güzel. Burada tekrardan olmak çok güzel. Her ödül aldığımda çok mutlu oluyorum ama ödül alamasak da bu üzgünlüğe sebep olmuyor. Başarı ödülünün altında kalmamak lazım. Çalışmaya, üretmeye devam etmek lazım." diye konuştu.

        Jüri üyesi ve oyuncu Mehmet Kurtuluş da bu yıl kendisinin uluslararası film jürisi olduğunu dile getirdi.

        Yarından itibaren filmleri izlemeye başlayacaklarını belirten Kurtuluş, "Yurt dışından arkadaşların nasıl filmler yaptığını merak ediyorum. Gelecek hafta ödülleri layık olana takdim etmeye çalışacağız. Filistin'i yalnızca destekleyebiliriz. Uluslararası jürimizde Filistinli yazar, senarist ve yönetmenimiz var. O yüzden de çok mutluyum." dedi.

        - "Benim için yükselen ve giderek sıçrayan bir festivalle karşı karşıyayız"

        Oyuncu Fikret Kuşkan, çok uzun yıllardır devam eden Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin neredeyse kasaba festivalinden uluslararası bir festival haline geldiğini söyledi.

        Altın Portakal Film Festivali'nde ödül aldığında henüz 24 yaşında olduğunu belirten Kuşkan, "Benim için yükselen ve giderek sıçrayan bir festivalle karşı karşıyayız. Yani döneminde buraya insanları getirmek, götürmek, organizasyonu sağlamak olabildiğince güç iken bugün dünyanın her tarafından insanları getirebiliyor. Bu çok onur verici ve gurur verici bir şey. Beni çok mutlu ediyor. Her daim devamını dilerim." diye konuştu.

        Yayıncı ve yapımcı Elif Dağdeviren de eski direktörü olduğu festivalle gurur duyduğunu söyledi.

        Festival için muazzam bir ekibin çalıştığını ifade eden Dağdeviren, "Antalya, Türkiye için de sektör için de en önemli buluşma merkezi. İnşallah çok güzel bir festival geçireceğiz hep beraber." dedi.

        Kırmızı halı seremonisinin ardından açılış törenine geçildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Habere engel, gazetecilere darp!
        Habere engel, gazetecilere darp!
        Örnek konutlar görüntülendi
        Örnek konutlar görüntülendi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihi bir eşikteyiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihi bir eşikteyiz
        Ters yön ihlali can aldı
        Ters yön ihlali can aldı
        "Başkan Şi ile konuşacak çok şeyimiz var"
        "Başkan Şi ile konuşacak çok şeyimiz var"
        5 yıl sonra ilk kez konuştu
        5 yıl sonra ilk kez konuştu
        Cansız bedeni bulunmuştu... Kahreden an kamerada!
        Cansız bedeni bulunmuştu... Kahreden an kamerada!
        Satış vaadiyle 3 kişiden 10 milyon TL aldı... O emlakçı tutuklandı!
        Satış vaadiyle 3 kişiden 10 milyon TL aldı... O emlakçı tutuklandı!
        Mert Günok'tan kaptanlık açıklaması!
        Mert Günok'tan kaptanlık açıklaması!
        Sektörden sosyal konut değerlendirmesi
        Sektörden sosyal konut değerlendirmesi
        Husumet motosiklet satışıyla başladı! Çatışma ve ölüm!
        Husumet motosiklet satışıyla başladı! Çatışma ve ölüm!
        Bisikletliler yine trafik kurbanı
        Bisikletliler yine trafik kurbanı
        Fenerbahçe'de kritik maddeler kabul edildi
        Fenerbahçe'de kritik maddeler kabul edildi
        150 sterline aldı, on binlerce sterline sattı!
        150 sterline aldı, on binlerce sterline sattı!
        Staj sigortası ile doğum borçlanması
        Staj sigortası ile doğum borçlanması
        Bir dilimde 3000 mg tuz var!
        Bir dilimde 3000 mg tuz var!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Titanic filmini nasıl manifestlediler?
        Titanic filmini nasıl manifestlediler?
        İçinizdeki babaanneyi uyandırma zamanı
        İçinizdeki babaanneyi uyandırma zamanı
        Dilan'dan, Berna Laçin'e gönderme
        Dilan'dan, Berna Laçin'e gönderme

        Benzer Haberler

        Antalya'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü
        Antalya'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü
        34.⁠ ⁠Alanya Triatlon Yarışları devam ediyor
        34.⁠ ⁠Alanya Triatlon Yarışları devam ediyor
        Antalyaspor, Başakşehir maçına hazır
        Antalyaspor, Başakşehir maçına hazır
        62'nci Altın Portakal'da 'geleneksel kortej' yapıldı
        62'nci Altın Portakal'da 'geleneksel kortej' yapıldı
        Antalya'da doktorlar mezun oldukları üniversitede 25 yıl sonra yeniden bulu...
        Antalya'da doktorlar mezun oldukları üniversitede 25 yıl sonra yeniden bulu...
        62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali başladı
        62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali başladı