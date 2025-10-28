Bisiklette "UCI Gran Fondo World Series" 6 Kasım'da başlayacak

Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) tarafından Antalya'da 6-9 Kasım'da düzenlenecek "UCI Gran Fondo World Series" yarışında, 34 ülkeden 1200 bisikletçi mücadele edecek.

Pedalia tarafından organize edilen yarışmanın bu yıl 5'incisi gerçekleştirilecek.

Yarışta, 92,6 kilometrelik uzun, 59,9 kilometrelik kısa, 22,8 kilometrelik zamana karşı ve 59,9 kilometrelik paralimpik parkurları yer alıyor.

Organizasyona ilişkin Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Konferans Salonu'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Pedalia Kurumsal İletişim Direktörü Okan Özkırmızı, bu yılki etkinliği, "UCI Falez Park" adını verdikleri yeni bir alanda yapacaklarını belirtti.

Sporcuların Antalya deneyimini üst seviyeye çıkarmak istedikleri için başlangıcı eski Lara yolundaki falezlerde yapacaklarını, bitiş noktasının ise Düden Şelalesi'nin denize döküldüğü bölge olacağını aktaran Özkırmızı, "Sporcuların ve izleyicilerin falez sahil yolu boyunca Antalya'nın ne kadar güzel bir bisiklet kenti olduğunu görmelerini istiyoruz. Ülkelerine dönünce sporcuların Antalya'daki güzellikleri anlatmalarını amaçlıyoruz." dedi.

Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Buğrahan Bozkurt ise Antalya'da senede 100'ün üzerinde uluslararası, 300'ün üzerinde ulusal organizasyon düzenlendiğini ifade etti.

Çocuk ve gençleri sporun içinde tutmaya çalıştıklarını vurgulayan Bozkurt, "Bir sene içinde 150 bin çocuğa spor yaptırıyoruz. Böyle uluslararası organizasyonlar sayesinde çocuklar spora yönleniyor. Çocuklar bu sporcuları canlı olarak izlediği zaman spora olan ilgileri artıyor. Antalya artık turizmin olduğu gibi sporun da başkenti." diye konuştu.

Fraport TAV Antalya Havalimanı Genel Müdürü Deniz Varol, UCI Gran Fondo'yu desteklemenin çok önemli olduğunu dile getirdi.

Bölgenin tanıtımını yapmak ve kentin güzelliklerini dünyanın farklı yerlerine götürmek için bu tip organizasyonları bir araç olarak gördüklerini anlatan Varol, "Bisikleti seviyor oluşumuzdan ayrı, bölgeye katkı sağlayacağı için de bu organizasyonlarda yer alıyoruz. Sosyal anlamda önemli bir organizasyon. Bölgenin tanıtımı için de çok ciddi katma değeri olacak." diye konuştu.