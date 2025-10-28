Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Bisiklette "UCI Gran Fondo World Series" 6 Kasım'da başlayacak

        Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) tarafından Antalya'da 6-9 Kasım'da düzenlenecek "UCI Gran Fondo World Series" yarışında, 34 ülkeden 1200 bisikletçi mücadele edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2025 - 12:54 Güncelleme: 28.10.2025 - 12:54
        Bisiklette "UCI Gran Fondo World Series" 6 Kasım'da başlayacak
        Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) tarafından Antalya'da 6-9 Kasım'da düzenlenecek "UCI Gran Fondo World Series" yarışında, 34 ülkeden 1200 bisikletçi mücadele edecek.

        Pedalia tarafından organize edilen yarışmanın bu yıl 5'incisi gerçekleştirilecek.

        Yarışta, 92,6 kilometrelik uzun, 59,9 kilometrelik kısa, 22,8 kilometrelik zamana karşı ve 59,9 kilometrelik paralimpik parkurları yer alıyor.

        Organizasyona ilişkin Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Konferans Salonu'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Pedalia Kurumsal İletişim Direktörü Okan Özkırmızı, bu yılki etkinliği, "UCI Falez Park" adını verdikleri yeni bir alanda yapacaklarını belirtti.

        Sporcuların Antalya deneyimini üst seviyeye çıkarmak istedikleri için başlangıcı eski Lara yolundaki falezlerde yapacaklarını, bitiş noktasının ise Düden Şelalesi'nin denize döküldüğü bölge olacağını aktaran Özkırmızı, "Sporcuların ve izleyicilerin falez sahil yolu boyunca Antalya'nın ne kadar güzel bir bisiklet kenti olduğunu görmelerini istiyoruz. Ülkelerine dönünce sporcuların Antalya'daki güzellikleri anlatmalarını amaçlıyoruz." dedi.

        Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Buğrahan Bozkurt ise Antalya'da senede 100'ün üzerinde uluslararası, 300'ün üzerinde ulusal organizasyon düzenlendiğini ifade etti.

        Çocuk ve gençleri sporun içinde tutmaya çalıştıklarını vurgulayan Bozkurt, "Bir sene içinde 150 bin çocuğa spor yaptırıyoruz. Böyle uluslararası organizasyonlar sayesinde çocuklar spora yönleniyor. Çocuklar bu sporcuları canlı olarak izlediği zaman spora olan ilgileri artıyor. Antalya artık turizmin olduğu gibi sporun da başkenti." diye konuştu.

        Fraport TAV Antalya Havalimanı Genel Müdürü Deniz Varol, UCI Gran Fondo'yu desteklemenin çok önemli olduğunu dile getirdi.

        Bölgenin tanıtımını yapmak ve kentin güzelliklerini dünyanın farklı yerlerine götürmek için bu tip organizasyonları bir araç olarak gördüklerini anlatan Varol, "Bisikleti seviyor oluşumuzdan ayrı, bölgeye katkı sağlayacağı için de bu organizasyonlarda yer alıyoruz. Sosyal anlamda önemli bir organizasyon. Bölgenin tanıtımı için de çok ciddi katma değeri olacak." diye konuştu.

        ATSO Başkan Yardımcısı Hakan Pakalın, kentin spor turizmi alanında da marka olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini söyledi.

        Pakalın, bisiklet turizminin 12 ay süreyle yapılabildiğini, Antalya'nın iklimi ve doğal yapısıyla bu potansiyeli en iyi şekilde değerlendirebilecek yapıya sahip olduğunu kaydetti.

        Spor Turizmi Birliği Başkanı Nida Kiraz da spor turizmi açısından Türkiye'nin önemli bir potansiyele sahip olduğunu dile getirdi.

        Uluslararası organizasyonları Türkiye'ye getirmeyi amaçladıklarını dile getiren Kiraz, uluslararası bisiklet yarışlarının Antalya'da düzenlenmesinin önemli olduğunu dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

