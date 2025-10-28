Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da "Gizem Dolu Anadolu" fotoğraf sergisi açıldı

        Antalya'nın Kaş ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında 81 ilden fotoğraf karelerinin yer aldığı "Gizem Dolu Anadolu" sergisi sanatseverlerle buluşturuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2025 - 13:27 Güncelleme: 28.10.2025 - 13:27
        Antalya'da "Gizem Dolu Anadolu" fotoğraf sergisi açıldı
        

        Cumhuriyet Meydanı'nda açılan sergide, fotoğraf sanatçısı Resul Çelik'in, 81 ili gezerek çektiği fotoğraflar yer aldı. Anadolu’nun kültürel zenginliğini, doğal güzelliklerini ve insan hikayelerini yansıtan fotoğraflar, ziyaretçilerden beğeni topladı.

        Kaş Kaymakamı Tevfik Kumbasar, Belediye Başkanı Erol Demirhan, kamu kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri de sergiyi gezdi.

        Kaymakam Kumbasar, yaptığı konuşmada, Resul Çelik'in "Gizem Dolu Anadolu" sergisinin Sydney, Londra, Seul ve New York'ta da sanatseverlerle buluşturulduğunu söyledi.

        Sanatçının, Türkiye'nin kültürünün ve güzelliklerinin tanıtılmasına önemli katkı sunduğunu anlatan Kumbasar, "Belki de hiç görmediğimiz birçok yeri bu sergi sayesinde keşfetme fırsatı bulacağız." dedi.

        Çelik, üzerinde atmaca figürü bulunan özel bir fotoğraf tablosunu Kaymakam Kumbasar'a hediye etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

