Antalya'da "Gizem Dolu Anadolu" fotoğraf sergisi açıldı

Antalya'nın Kaş ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında 81 ilden fotoğraf karelerinin yer aldığı "Gizem Dolu Anadolu" sergisi sanatseverlerle buluşturuldu.

Cumhuriyet Meydanı'nda açılan sergide, fotoğraf sanatçısı Resul Çelik'in, 81 ili gezerek çektiği fotoğraflar yer aldı. Anadolu’nun kültürel zenginliğini, doğal güzelliklerini ve insan hikayelerini yansıtan fotoğraflar, ziyaretçilerden beğeni topladı.

Kaş Kaymakamı Tevfik Kumbasar, Belediye Başkanı Erol Demirhan, kamu kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri de sergiyi gezdi.

Kaymakam Kumbasar, yaptığı konuşmada, Resul Çelik'in "Gizem Dolu Anadolu" sergisinin Sydney, Londra, Seul ve New York'ta da sanatseverlerle buluşturulduğunu söyledi.

Sanatçının, Türkiye'nin kültürünün ve güzelliklerinin tanıtılmasına önemli katkı sunduğunu anlatan Kumbasar, "Belki de hiç görmediğimiz birçok yeri bu sergi sayesinde keşfetme fırsatı bulacağız." dedi.

Çelik, üzerinde atmaca figürü bulunan özel bir fotoğraf tablosunu Kaymakam Kumbasar'a hediye etti.