Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'nın ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

        Antalya'nın ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2025 - 15:38 Güncelleme: 29.10.2025 - 15:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'nın ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Antalya'nın ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

        Kumluca'da Atatürk Stadı'nda düzenlenen törene vatandaşlar, öğrenciler ve protokol üyeleri katıldı. Törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı'nın ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

        Kaymakam Bahadır Güneş, törende yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102. yıl dönümünü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

        Güneş ve Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, törende halkı selamladı. Tören, halk oyunları, spor gösterilerinin yapılması, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ve okulların geçidiyle sona erdi.

        - Serik

        Serik ilçesinde de Atatürk Caddesi'nde gerçekleştirilen törene Kaymakam Cemal Şahin, İlçe Belediye Başkanı Kadir Kumbul, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Kaan Özel, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Ali Duman, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Çıtak, kamu kurum müdürleri, gaziler, şehit yakınları, öğretmen, öğrenci ve vatandaş katıldı.

        Şahin, burada yaptığı konuşmada, 29 Ekim 1923'ün Türk milletinin istiklal ve istikbal yolunda verdiği kurtuluş mücadelesinin millet egemenliğiyle taçlandığı kutlu gün olduğunu söyledi.

        Cumhuriyet'in 102. yıl dönümünü heyecan ve coşkuyla kutlamanın haklı gururunu yaşadıklarını aktaran Şahin, "Cumhuriyet, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, ölüme meydan okuyan milli ve manevi değerlerini çiğnetmeyen Kurtuluş Savaşı'nı eşsiz bir zaferle taçlandıran kahraman ecdadımızdan bizlere emanettir." diye konuştu.

        Konuşmanın ardından öğrenciler şiir okudu, halk oyunu gösterisi sundu. Cumhuriyet konulu şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

        Program, geçit töreniyle sona erdi.

        - Manavgat

        Manavgat ilçesinde de 5 yıldızlı bir otelde düzenlenen törende öğrenciler ile turistler birlikte bayram coşkusunu kutladı.

        Hatipler İstiklal Ortaokulu Okul Aile Birliği Başkanı Çiğdem Şahin, yabancı misafirlere Türk kültürünü ve Cumhuriyet değerini tanıtmak amacıyla böyle bir etkinlik gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Otelin genel müdürü Ali Balaban da güzel bir etkinliğe ev sahipliği yaptıklarını kaydetti.

        Otelde bando takımı eşliğinde marşlar söyleyen öğrenciler, ellerinde Türk bayrakları, kırmızı-beyaz balonlar ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğraflarıyla renkli görüntüler oluşturdu.

        Öğrencilerden Ali Musa Şahin, coşkulu bir tören gerçekleştirdiklerini belirterek, Cumhuriyeti yaşatmaya devam edeceklerini kaydetti.

        Kutlamanın sonunda öğrenciler, otel çalışanları ve misafirler, Cumhuriyet pastası kesip, kırmızı-beyaz balonları gökyüzüne bıraktılar. Etkinlik, "Yaşasın Cumhuriyet" sloganları ve toplu aile fotoğrafı ile sona erdi.

        Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla diğer ilçelerde de çeşitli etkinlikler düzenlendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gebze'de 6 katlı bina çöktü! 2 cansız bedene ulaşıldı!
        Gebze'de 6 katlı bina çöktü! 2 cansız bedene ulaşıldı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Sınır köyünde yürekleri ısıtan Cumhuriyet coşkusu
        Sınır köyünde yürekleri ısıtan Cumhuriyet coşkusu
        Sancılı gece! Cumhuriyet'in 102'inci yılı! Kutlu olsun...
        Sancılı gece! Cumhuriyet'in 102'inci yılı! Kutlu olsun...
        İş dünyasından "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" mesajları
        İş dünyasından "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" mesajları
        Müjdeler var
        Müjdeler var
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        Yan bakma cinayeti! 12 kişi gözaltına alındı
        Yan bakma cinayeti! 12 kişi gözaltına alındı
        İşte Zorbay Küçük'ün yönettiği Süper Lig maçları
        İşte Zorbay Küçük'ün yönettiği Süper Lig maçları
        Kısa mı uzun mu? Kalp için en faydalı yürüyüş hangisi?
        Kısa mı uzun mu? Kalp için en faydalı yürüyüş hangisi?
        20 yıl önce kurudu! Depremle yeniden akmaya başladı
        20 yıl önce kurudu! Depremle yeniden akmaya başladı
        Sergen Yalçın'ın kader sınavı!
        Sergen Yalçın'ın kader sınavı!
        3 oğlu 5 gün önce kazada öldü... Onun da yüreği durdu!
        3 oğlu 5 gün önce kazada öldü... Onun da yüreği durdu!
        "Ayvayı yemek" nereden geliyor?
        "Ayvayı yemek" nereden geliyor?
        Ördek avında kazara oğlunu vurdu!
        Ördek avında kazara oğlunu vurdu!
        Bahis skandalı dalga dalga büyüyor!
        Bahis skandalı dalga dalga büyüyor!
        Bayramda çalışan işçiye 1 günlük ücret
        Bayramda çalışan işçiye 1 günlük ücret
        Gökyüzünde yeni mimari: Typhoon, KAAN ve F-16 üçlüsü
        Gökyüzünde yeni mimari: Typhoon, KAAN ve F-16 üçlüsü
        "Hiçbir şey ateşkesi tehlikeye atmayacak"
        "Hiçbir şey ateşkesi tehlikeye atmayacak"
        İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırdı!
        İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırdı!

        Benzer Haberler

        Serikspor, teknik direktör Sergey Yuran ile yollarını ayırdı
        Serikspor, teknik direktör Sergey Yuran ile yollarını ayırdı
        1500 öğrenci, okul bahçesinde söyledikleri şarkılarla Cumhuriyet'i kutladı
        1500 öğrenci, okul bahçesinde söyledikleri şarkılarla Cumhuriyet'i kutladı
        5. Uluslararası Acil Tıp Kongresi'nde "yapay zeka uygulamaları" değerlendir...
        5. Uluslararası Acil Tıp Kongresi'nde "yapay zeka uygulamaları" değerlendir...
        Antalya ve çevre illerde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı
        Antalya ve çevre illerde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı
        Antalya'da sağanak ve dolu Şemsiyeli Sokak'taki şemsiyelere zarar verdi
        Antalya'da sağanak ve dolu Şemsiyeli Sokak'taki şemsiyelere zarar verdi
        Bayramı su altında bayrak açarak kutladılar
        Bayramı su altında bayrak açarak kutladılar