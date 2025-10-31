Habertürk
        Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "En Güzel Cenaze Şarkıları" filmi gösterildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2025 - 23:02 Güncelleme: 31.10.2025 - 23:02
        Bu yıl 62'ncisi düzenlenen Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda yer alan "En Güzel Cenaze Şarkıları" filminin gösterimi yapıldı.

        Antalya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen festival, film gösterimleri, söyleşi ve oturumlarla devam ediyor.

        Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu'nda, yönetmenliğini Ziya Demirel’in yaptığı, senaryosunu Yusuf Tan Demirel ve Ziya Demirel’in kaleme aldığı ve oyuncular Esra Dermancıoğlu, Halil Babür, Çağdaş Ekin Şişman, Nalan Kuruçim, Özer Keçeci, Yıldız Kültür'ün rol aldığı "En Güzel Cenaze Şarkıları" filminin gösterimi sonrası söyleşi gerçekleştirildi.

        Yönetmen Demirel, filmin kimlik dolandırıcılığı, uzak birine duyulan derin hisler ve bu duygular etrafında gelişen öykülerden yola çıktığını belirtti.

        Biçimsel olarak birbirinden bağımsız görünen hikayelerin zamanla birleştiği bir anlatı kurgulamayı amaçladıklarını ifade eden Demirel, "Yusuf’la birlikte altı tane cümle yazdık ve bu cümleler üzerinden her bölüm için doğaçlama diyaloglar oluşturduk. Bu şekilde ilk versiyon ortaya çıktı. Seyircinin sanki salonun ortasına atıldığı, kimin kimi anlamadığı, biraz da geç kalmış hissiyle başlayan bir film hayal ettik. Biçimsel ve içerik olarak iki farklı şeyin birleşmesiyle başlayan bir yaratım süreciydi." dedi.

        Oyuncu Dermancıoğlu, filmde doğaçlama için geniş bir alan tanındığını belirtti.

        Yönetmen Ziya Demirel ile çalışmanın kendisi için özel bir deneyim olduğunu söyleyen Dermancıoğlu, "Senaryoyu okuduktan sonra, yazdığını ve nasıl yöneteceğini çok iyi bilen bir yönetmenle çalışmak büyük bir konfor sağlıyor. Filmde doğaçlamalar oldu ama çoğu zaman Ziya’nın gözünün içine baktım; bu bana çok iyi geldi. Onun hayal ettiği dünyaya katkı sunarken, onun doğrultusunda ilerlemeyi tercih ettim. Bu sınırlar oyuncuya aslında büyük bir özgürlük sağlıyor ve ben de bu süreçte çok rahat çalıştım." diye konuştu.

        Doğaçlamaya alan açmak ile alan yaratmak arasındaki farkı vurgulayan oyuncu Babür ise ilk bakışta oyuncu mahareti gibi görünen şeylerin aslında yazar ve yönetmenin eseri olduğunu düşündüğünü, bu alan iyi kurulmamış olsaydı doğaçlamaların bir faciaya dönüşebileceğini ve bu nedenle böyle filmlerde her zaman yazara ve yönetmene bakılması gerektiğini belirtti.

