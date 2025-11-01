Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Kültür Yolu Festivalleri turizmin çeşitlendirilmesine de katkı sunuyor

        AYŞE YILDIZ - Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, kültürden sanat ve ekonomiye kadar birçok alana katkı sunan Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin, turizmin çeşitlendirilmesinde de önemli yere sahip olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2025 - 13:04 Güncelleme: 01.11.2025 - 13:04
        Alpaslan, Antalya Kültür Yolu Festivali için geldiği kentte, AA muhabirine, her yıl milyonlarca turistin tercih ettiği Antalya'nın çekim noktası olduğunu belirtti.

        Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin artık dünya markası haline geldiğini vurgulayan Alpaslan, 20'nci ve son durakları olan Antalya'da önemli etkinliklere ev sahipliği yaptıklarını ifade etti.

        Ülke genelinde binlerce etkinlikle milyonlarca insana ulaştıklarını belirten Alpaslan, "Kültür sanat şölenleri yaşıyoruz. Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin Avrupa Festivaller Birliğine üye olması çok önemli. Dünyanın artık en tanınır, en bilinir, en marka festivallerinden birisi haline geldi. Bu Türkiye'nin kültürünün, sanatının dünyada tanıtılmasının yanında Türkiye'nin turizmi ve tanıtımı açısından çok önemli işleve sahip." diye konuştu.

        Alpaslan, festivali düzenledikleri illerin, kültür sanatının yanı sıra ekonomisine de önemli katkılar sunduklarına dikkati çekti.

        - "Turizmde yeni rekor kırdık"

        Türkiye'nin turizmde de dünyanın en iddialı ülkelerinden biri olduğuna işaret eden Alpaslan, "Geçtiğimiz yıl Dünya Turizm Örgütü verilerini açıkladıktan sonra en fazla turist ağırlayan dördüncü ülke konumuna geldik. Bu yıl 9 aylık verilere göre 50 milyar doları aşan turizm gelirimiz oldu. Bu, turizmde yeni bir rekor." ifadesini kullandı.

        Alpaslan, Türkiye'nin artık turizmde, kültürde ve sanatta emin adımlarla ilerlediğini, "Türkiye Yüzyılı" vizyonunda kültür ve sanatın, turizm alanında da önemli olduğunu dile getirdi.

        Kültürden sanata, geleneksel el sanatlarından gastronomiye kadar birçok etkinliğe ev sahipliği yapan festivalin turizm için de kıymetli olduğunu anlatan Alpaslan, şöyle devam etti:

        "Turizmin çeşitlendirilmesi için de çok önemli. İçinde bulunduğumuz bölge itibarıyla riskli bir alanda yaşıyoruz. Her ne kadar Türkiye çok güvenli bir ada olmasına rağmen savaşlar, problemler, sıkıntılar, olağanüstü durumlar turizmi olumsuz etkiliyor. Bu olumsuz etkilerden en az etkilenmek adına önemli çalışmalarımızdan bir tanesi de Türkiye'deki turizm ürünlerini çeşitlendirerek bu tür krizlerde en az zararla en az kayıpla bu süreçleri yaşamak. Biz kültür sanat etkinlikleriyle beraber gastronomiden, kış turizmine her alanda turizmimizi, ürünlerimizi çeşitlendirerek krizlerde daha güçlü hale geliyoruz. Yine Türk Hava Yolları'nın uçtuğu tüm dünya ülkelerini de hedef pazarı koyarak çeşitliliğimizi artırıyoruz."

        Alpaslan, Türkiye'nin kültür ve sanat boyutu itibarıyla tanıtılmasının son derece önemli olduğuna işaret ederek etkinliklere yerli vatandaşlar kadar yabancı turistlerin de ilgi gösterdiğini söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

