Alanyaspor, Gaziantep FK maçına hazır
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Gaziantep FK ile yarın sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Joao Pereira yönetiminde ısınma ve top kapma çalışmasıyla başlayan antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Oba Stadı'nda oynanacak Corendon Alanyaspor- Gaziantep FK maçı, saat 20.00'de başlayacak.
