Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Alanyaspor, Gaziantep FK maçına hazır

        Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Gaziantep FK ile yarın sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2025 - 22:34 Güncelleme: 02.11.2025 - 22:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Alanyaspor, Gaziantep FK maçına hazır
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Gaziantep FK ile yarın sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Joao Pereira yönetiminde ısınma ve top kapma çalışmasıyla başlayan antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

        Oba Stadı'nda oynanacak Corendon Alanyaspor- Gaziantep FK maçı, saat 20.00'de başlayacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dolmabahçe'de Fener destanı!
        Dolmabahçe'de Fener destanı!
        Derbide 2 kırmızı kart kararı!
        Derbide 2 kırmızı kart kararı!
        Thodex’in sahibi cezaevinde nasıl öldü?
        Thodex’in sahibi cezaevinde nasıl öldü?
        Beşiktaş'ta başkan Serdal Adalı ibra edildi!
        Beşiktaş'ta başkan Serdal Adalı ibra edildi!
        Doğalgaz borusunu kesmiş!
        Doğalgaz borusunu kesmiş!
        Prens ünvanı elinden alınan Andrew son rütbesini de iade edecek
        Prens ünvanı elinden alınan Andrew son rütbesini de iade edecek
        Hasan Arat'a 1 yıl uzaklaştırma
        Hasan Arat'a 1 yıl uzaklaştırma
        47. İstanbul Maratonu koşuldu
        47. İstanbul Maratonu koşuldu
        Halit Yukay'ın ölümünde iddianame!
        Halit Yukay'ın ölümünde iddianame!
        Fiziksel SIM kartlar tarih mi oluyor?
        Fiziksel SIM kartlar tarih mi oluyor?
        Kara listeye alındı
        Kara listeye alındı
        Yapay zekâ onları listeye almadı
        Yapay zekâ onları listeye almadı
        Yeşilçam'ın ünlü jönüne veda
        Yeşilçam'ın ünlü jönüne veda
        İşte İngiliz Kemal!
        İşte İngiliz Kemal!
        "Turistler çok zengin" sözü 3 kişiyi ölüme götürdü!
        "Turistler çok zengin" sözü 3 kişiyi ölüme götürdü!
        İşte ülkelerin tuhaf yasakları!
        İşte ülkelerin tuhaf yasakları!
        Aile Temelli Ulusal Erken Müdahale Sistemi 4 ilde pilot uygulanmaya başladı
        Aile Temelli Ulusal Erken Müdahale Sistemi 4 ilde pilot uygulanmaya başladı
        Boğaz'da panik!
        Boğaz'da panik!
        Hasta oluyor, iyileşemiyorlar
        Hasta oluyor, iyileşemiyorlar
        "Komisyon, demokrasiyi güçlendirme raporu hazırlamalı"
        "Komisyon, demokrasiyi güçlendirme raporu hazırlamalı"

        Benzer Haberler

        Futbol Bölgesel Amatör Lig
        Futbol Bölgesel Amatör Lig
        HAK-İŞ Başkanı Arslan: Komisyonun yapısından sağlıklı bir asgari ücret çıka...
        HAK-İŞ Başkanı Arslan: Komisyonun yapısından sağlıklı bir asgari ücret çıka...
        Antalya Kültür Yolu Festivali'nde açılan sergiler ziyaretçilerini ağırlıyor
        Antalya Kültür Yolu Festivali'nde açılan sergiler ziyaretçilerini ağırlıyor
        GÜNCELLEME - Muğla'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
        GÜNCELLEME - Muğla'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
        Muğla'da ormanlık alanda yangın çıktı
        Muğla'da ormanlık alanda yangın çıktı
        HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan'dan "Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısı y...
        HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan'dan "Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısı y...