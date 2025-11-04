Altın Portakal ödüllü yönetmen dünyayı çocukların gözünden yansıtıyor

AYŞE ŞENSOY BOZTEPE - Antalya'da bu yıl 62'ncisi gerçekleştirilen Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nden 7 ödül kazanan "Tavşan İmparatorluğu" filminin yönetmeni Seyfettin Tokmak, üzerinde çalıştığı yeni filminde de yine bir çocuğun gözünden farklı bir hikayeyi anlatmaya hazırlanıyor.

Bir çocuğun hayat mücadelesini anlattığı "Tavşan İmparatorluğu" Altın Portakal'ın Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda en iyi film seçilen, kendisi de bu eseriyle en iyi yönetmen ödülüne layık görülen Tokmak, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Çocukluğun temsil olarak sinemada yer bulmasının filmin hikayesine farklı değer kattığını belirten Tokmak, "Çocukların yer aldığı filmlerde oluşan sembolik dünyayı ve çocuğun toplumu tarif eden, resmeden önemli bir karakter olduğunu fark ettikten sonra onlarla hikayeler yazmaya başladım. Göçmen çocuklardan tutun da Ümraniye'deki çocuk cezaevine kadar gönüllü projelerin parçası oldum. Onlara 3 yıl kısa film öğretmeye çalıştım ve hakikaten de birçok kısa film ürettik. Bundan çok mutluluk duydum çünkü çocukluk dünyanın en önemli anı." dedi.