"5. Küresel Başarı Ödülleri" ile "İsmail Gaspıralı Onur Ödülleri" Antalya'da sahiplerini buldu
Küresel Gazeteciler Konseyince "5. Küresel Başarı Ödülleri" ile bu yıl ilk kez verilen "İsmail Gaspıralı Onur Ödülleri" düzenlenen törenle hak sahiplerine takdim edildi.
Küresel Gazeteciler Konseyince "5. Küresel Başarı Ödülleri" ile bu yıl ilk kez verilen "İsmail Gaspıralı Onur Ödülleri" düzenlenen törenle hak sahiplerine takdim edildi.
Alanya'da bir otelde gerçekleştirilen ödül töreni, konseyin tanıtım videosuyla başladı.
TBMM NATO PA Türk Delegasyonu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, Azerbaycan'ın "8 Kasım Zafer Günü"nü kutladı.
Konseyin basın yoluyla da diplomasinin nasıl işleyebileceğini gösterdiğini belirten Çavuşoğlu, konseyin çalışmalarını yurt içinde ve dışında desteklemeyi sürdüreceklerini bildirdi.
Çavuşoğlu, uluslararası sistemin çatışma ve savaşları durdurmada başarısı olmadığını ifade ederek, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bu belirsizlik ortamında dünyada rolünü en iyi ve etkin oynayan ülkelerden biri olduğunu vurguladı.
Dünyadaki çatışmaların yüzde 60'ının Türkiye'nin etrafında yaşandığına dikkati çeken Çavuşoğlu, "Bu savaşların sona ermesi, acıların dinmesi için göç gibi sorunların üstesinden gelmek ya da etkisini azaltmak için çaba sarf etmekten başka çaremiz yok. Türkiye, tüm bu alanlarda en önde olan bir ülke." dedi.
Küresel Gazeteciler Konseyi Genel Başkanı Mehmet Ali Dim de ödüle layık görülen bazı isimlerden bahsederek, gazeteci İsmail Gaspıralı hakkında bilgi verdi.
- Çok sayıda isim ödüle layık görüldü
Konuşmaların ardından ödül törenine geçildi. Törende, Çavuşoğlu ve Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Afrim Gashi'ye "Küresel Diplomasi" ödülü takdim edildi.
Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.