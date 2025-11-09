"5. Küresel Başarı Ödülleri" ile "İsmail Gaspıralı Onur Ödülleri" Antalya'da sahiplerini buldu

Küresel Gazeteciler Konseyince "5. Küresel Başarı Ödülleri" ile bu yıl ilk kez verilen "İsmail Gaspıralı Onur Ödülleri" düzenlenen törenle hak sahiplerine takdim edildi.

Alanya'da bir otelde gerçekleştirilen ödül töreni, konseyin tanıtım videosuyla başladı.

TBMM NATO PA Türk Delegasyonu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, Azerbaycan'ın "8 Kasım Zafer Günü"nü kutladı.

Konseyin basın yoluyla da diplomasinin nasıl işleyebileceğini gösterdiğini belirten Çavuşoğlu, konseyin çalışmalarını yurt içinde ve dışında desteklemeyi sürdüreceklerini bildirdi.

Çavuşoğlu, uluslararası sistemin çatışma ve savaşları durdurmada başarısı olmadığını ifade ederek, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bu belirsizlik ortamında dünyada rolünü en iyi ve etkin oynayan ülkelerden biri olduğunu vurguladı.

Dünyadaki çatışmaların yüzde 60'ının Türkiye'nin etrafında yaşandığına dikkati çeken Çavuşoğlu, "Bu savaşların sona ermesi, acıların dinmesi için göç gibi sorunların üstesinden gelmek ya da etkisini azaltmak için çaba sarf etmekten başka çaremiz yok. Türkiye, tüm bu alanlarda en önde olan bir ülke." dedi.