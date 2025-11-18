Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalyalı üretici yaylada kurduğu serada sebzeye alternatif gül yetiştiriyor

        SÜLEYMAN ELÇİN - Antalya'da üretici Yahya Başkurt, kentin yayla ilçesi olarak bilinen ve sebze üretiminin yoğun olduğu Elmalı'da kurduğu 100 dönümlük serada yetiştirdiği gülleri, Türkiye'nin tüm illerine gönderiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2025 - 11:32 Güncelleme: 18.11.2025 - 11:32
        Antalyalı üretici yaylada kurduğu serada sebzeye alternatif gül yetiştiriyor
        SÜLEYMAN ELÇİN - Antalya'da üretici Yahya Başkurt, kentin yayla ilçesi olarak bilinen ve sebze üretiminin yoğun olduğu Elmalı'da kurduğu 100 dönümlük serada yetiştirdiği gülleri, Türkiye'nin tüm illerine gönderiyor.

        Kepez ilçesinin Altınova bölgesindeki serasında karanfil üretimi yapan Yahya Başkurt, yaz aylarında yüksek sıcaklık nedeniyle üretime ara vermek zorunda kalınca kentin yayla ilçesi olarak bilinen Elmalı'da 100 dönümlük alana sera kurdu.

        Çiçek yetiştiriciliğini 12 aya yaymak isteyen Başkurt, seracılığın yoğun olarak domates, salatalık ve biber üzerine yapıldığı ilçede alternatif olarak serasına gül fidanları dikti.

        Başkurt'un serasında yetiştirilen kırmızı, sarı ve pembe renkli güller kesimi yapıldıktan sonra depoda önce işleniyor ardından da buket halinde paketlenip Türkiye'nin tüm illerine gönderiliyor.

        Hava sıcaklığına bağlı aralık ayına kadar gül kesimi yapan Başkurt, ilçedeki bazı çiftçilere de örnek olarak onların da çiçek yetiştiriciliğe yönelmesini sağladı.

        Yahya Başkurt, AA muhabirine, yayla seracılığından önemli bir verim aldığını söyledi.

        Antalya'nın yaz sıcağında gül yetiştirmenin mümkün olmadığını belirten Başkurt, "Pazarımızı kaybetmemek amacıyla yayla ilçesinde üretime başladık. Buradaki serin hava dolayısıyla gülün kalitesi çok güzel oluyor. Çiçeklerdeki hastalık da burada az oluyor. Maliyet daha da düşüyor. Türkiye'de en sevilen çiçekler arasında gül yer alıyor. Bu nedenle iç piyasadaki talebe zor yetişiyoruz." dedi.

        - "Bazen ayda 80'den fazla kişiyi çalıştırıyoruz"

        Başkurt, bir dönüme 5 bin fide diktiklerini, her bir fideden de bir sezonda 20 dal gül elde ettiklerini kaydetti.

        Elmalı'daki seralarda genelde sebze yetiştirildiğini anlatan Başkurt, "Antalya'da yayla seracılığı son yıllarda öne çıkıyor ama bu hep sebze üzerineydi. Biz yayla seracılığını gül ve karanfille tanıştırdık. İlçedeki çiftçiler gülü serada görünce çok şaşırdı. Seraya gelerek inceleme yaptılar. Bizden esinlenerek gül yetiştiriciliği yapmaya başlayanlar oldu. Ayrıca burada bazen ayda 80'den fazla kişiyi çalıştırıyoruz. Önemli de bir istihdam sağladık." diye konuştu.

        Başkurt, gül serasına özellikle gelin ve damatların, yeni bebeği olan çiftlerin gelerek fotoğraf çektirdiğini dile getirdi.

        Ayrıca 10 dönümlük alanda da karanfil yetiştiriciliği yaptıklarını ifade eden Başkurt, karanfilleri de İngiltere ve Hollanda'ya ihraç ettiklerini sözlerine ekledi.

