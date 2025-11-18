Antalya'da "10. Turizm Teknolojileri Zirvesi" başladı

Türkiye Bilişim Derneğince bu yıl "Gelecek Zirvede" özdeyişiyle düzenlenen "10. Turizm Teknolojileri Zirvesi" Antalya'da başladı.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, kentteki bir otelde gerçekleştirilen zirvenin açılışında yaptığı konuşmada, bilişim sektörünün büyük vizyon ve gelecek tasavvuruna sahip olduğunu belirtti.

Turizm sektörünün yoğun rekabetin yaşandığı bir alan olduğunu vurgulayan Şahin, "Sektör, küresel ve bölgesel ölçekte ortaya çıkan her türlü riskle baş etmek zorunda. Türkiye bu konuda özellikle pandemi döneminde gerçekten çok iyi sınav verdi. Ülkemiz bu zorlu süreçten çıktığında hem gelir hem de turist sayısında önemli mesafe katetti." dedi.

Dijital dönüşümün özellikle yapay zekanın büyük fırsatlar sunduğu kadar ciddi riskleri de barındıran bir alan olduğunu ifade eden Şahin, turistlerin 30-40 yıl önce kuşe kağıda basılı broşürlerden otel seçerken, bugün artık teknolojinin ön planda olduğunu kaydetti.

Turizm sektörünün bu dönüşüme hazır olması gerektiğine dikkati çeken Şahin, konuşmasını şöyle tamamladı: "Turizmciler bu değişime ayak uyduramazsa, sektörün dışında kalma riskiyle karşı karşıya kalır. Antalya, sadece lokal bir yapı değil, aynı zamanda turizm açısından dünyanın en büyük destinasyonlarından biri. Dolayısıyla burada ulusal bir iş yapmanın yanı sıra küresel bir iş de yapıyorsunuz. Buradaki hamlelerinizi, dünyanın her yerinde turizmle ilgilenen herkes takip ediyor. Türk turizmi, pek çok konuda dünyada öncü konumunda. İnanıyorum ki dijital dönüşümde ve özellikle yapay zeka fırsatlarında da öncü duruma gelecektir. Bu zirvenin de buna önemli katkı sağlayacağını düşünüyorum." Konuşmaların ardından stantları gezen katılımcılar, sergilenen ürünler hakkında bilgi aldı. Programa, İl Kültür ve Turizm Müdürü Candemir Zoroğlu, Türkiye Bilişim Derneği Genel Başkanı Kenan Nurhan Altınsaat, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yusuf Hacısüleyman, Türkiye Bilişim Derneği Antalya Şubesi Başkanı Ali Arıcı da katıldı.