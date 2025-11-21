Habertürk
Habertürk
        Antalya Haberleri

        Antalya Körfezi'nde ölü Akdeniz foku bulundu

        Antalya Körfezi'nde, nesli tükenme tehlikesi altında olan Akdeniz foku ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2025 - 09:46 Güncelleme: 21.11.2025 - 09:46
        Konyaaltı ilçesi açıklarında bir balıkçı, su üzerinde hareketsiz duran Akdeniz fokunu fark etti.

        Balıkçının ihbarıyla bölgeye gelen ekipler, fokun ölü olduğunu tespit etti.

        Tekneye alınan ölü fok, Büyük Çaltıcak Plajı'na çıkarıldı.

        Balıkçı Yusuf Kara, gazetecilere, su yüzeyinde hareketsiz duran bir cisim görerek yaklaştığını söyledi.

        Bunun yavru bir Akdeniz foku olduğunu görünce ihbarda bulunduğunu aktaran Kara, "Elimizden gelen bir şey olmadı. Çok üzgünüz." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

