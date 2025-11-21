Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        "Turkish Airlines World Golf Cup" Antalya'daki final etabıyla sona erdi

        Türk Hava Yollarının (THY) destekleriyle düzenlenen "Turkish Airlines World Golf Cup"ın finali, Antalya'da yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2025 - 18:47 Güncelleme: 21.11.2025 - 18:47
        "Turkish Airlines World Golf Cup" Antalya'daki final etabıyla sona erdi
        Türk Hava Yollarının (THY) destekleriyle düzenlenen "Turkish Airlines World Golf Cup"ın finali, Antalya'da yapıldı.

        Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelin sahasında 5 gündür devam eden turnuvada 120 amatör golfçü yarıştı.

        Turnuvanın final gününde iyi bir performans sergileyen Birleşik Arap Emirlikleri'nden Jose Garcia San Juan, iki raunt toplamında 73 stableford puanı elde ederek, Gold TAWGC kategorisi şampiyonu oldu.

        Bu kategoride Cezayir'den Seifeddine Zarzour ikinci, Pakistan adına yarışan Abdul Rehman Qureshi de üçüncü sırada yer aldı.

        Silver kategorisinin kazananı ise iki raunt toplamında 78 stableford puanına ulaşan Meksika'dan Agustin Valdes Kato oldu. İkinci sıraya Ürdün adına yarışan Michael Sharaiha, üçüncü sıraya ise Çin'den Wang Fan yerleşti.

        Turkish Airlines World Golf Cup 2025 gross şampiyonu, Pakistan'dan Adeel Shafqat oldu. Oyuncu, golf sahasının par değerinin 7 üstünde olan 151 skoruyla şampiyonluğu elde etti.

        - "Turnuva misafirlerle kurulan bağları pekiştiren platforma dönüştü"

        Turnuvada dereceye giren sporculara ödülleri düzenlenen törenle verildi.

        THY 1. Bölge Satış Başkanı Ahmet Harun Baştürk, ödül töreninde yaptığı konuşmada, turnuvanın bir spor organizasyonunun ötesine geçerek, dünya genelindeki misafirlerle kurulan güçlü bağları pekiştiren değerli bir platforma dönüştüğünü söyledi.

        Bu yıl binlerce amatör golfçüyü aynı çatı altında buluşturmaktan büyük gurur duyduklarını ifade eden Baştürk, "Antalya'daki büyük final, turnuvanın yıllar içinde nasıl küresel bir marka etkinliğine dönüştüğünü bir kez daha gösterdi. Türk Hava Yolları olarak spora yaptığımız yatırımların hem uluslararası görünürlüğümüze hem de toplumsal değer üretme vizyonumuza önemli katkılar sunduğuna inanıyoruz." diye konuştu.

        Baştürk, yarışmacılara ve organizasyona katkıda bulunan herkese teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

