        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

        Antalya'nın Finike ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2025 - 22:14 Güncelleme: 21.11.2025 - 22:14
        Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
        Antalya'nın Finike ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

        Finike İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

        Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 2 bin 184 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

        Evde bulunan U.U. gözaltına alındı.

        İfade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, hakimlikçe tutuklandı.

