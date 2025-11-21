Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
Antalya'nın Finike ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.
Finike İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 2 bin 184 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.
Evde bulunan U.U. gözaltına alındı.
İfade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, hakimlikçe tutuklandı.
